الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل بنقادة

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا لبحث مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة, ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا, والمهندس ياسر سيف الدين مدير حماية النيل وفريق التنمية العمرانية بالمحافظة واعضاء المكتب الاستشاري وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
 

واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع مشروع مقترح تطوير المرحلة الثانية من كورنيش مدينة نقادة بطول 1300 م، والتي تعتمد الفكرة التصميمية للكورنيش علي محاكاة الطبيعة والمزج بين الحضارة والتراث والثقافة الفرعونية في عناصر تنسيق الموقع " الارضيات, عناصر الفرش, واعمدة الانارة ", وسوف تتضمن اعمال التطوير عمل مسار مشاة رئيسي ومظلات وأماكن جلوس متعددة المستويات مما يتيح الرؤية المفتوحة لنهر النيل لأكبر عدد من المواطنين ومرسي لمراكب الرحلات النهرية وحديقة عامة ومبنى كافيتريا ودورات مياه.
 

كما ناقش الداودي مقترح تشطيب واجهات العمارات السكنية المطلة علي الكورنيش بما يتناسب مع المظهر الحضاري والعناصر المعمارية المميزة للكورنيش لتحقيق التناغم والتناسق فيما بينها، موجها بتخصيص أماكن لعرض الصناعات والحرف اليدوية التراثية التي تشتهر بها المحافظة مما يشجع علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

Advertisements

وقال محافظ قنا إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر احدث نقله نوعيه غير مسبوقة في مجالات التنمية الحضرية وتطوير المدن ومنها تنمية قطاع الكورنيش، الذى يعد نموذجا  للتنمية المتكاملة والشاملة والمستدامة قابل للتطبيق  يعمل بشكل اساسي علي تطوير قدرات الادارة المحلية، من خلال تحسين جودة حياه المواطن والاستفادة من الميزات التنافسية للمحافظات ودعم البنية الأساسية لقطاعي السياحة والتنمية الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف الداودي محافظ قنا التنمية المحلية لصعيد مصر التنمية المحلية بصعيد مصر قنا كورنيش النيل بنقادة محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يستقبل 90 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

احتفالات بشوارع القرية المريمية بعيد صعود جسد العذراء وسط إقبال كبير من الأقباط في قنا (فيديو)

دواوين القرية المريمية تستقبل زوار العذراء مريم في قنا (صور)

توافد الأقباط على احتفالات عيد صعود جسد العذراء بالقرية المريمية في قنا (صور)

الأكثر قراءة

حادث مروع على الطريق الساحلي واشتعال النيران في 3 سيارات (صور)

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

تعرف على راتب كولر بعد تمديد عقده مع الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

الكأس السعودية: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

شاهد رقص أليسيا يانكون بقميص الأهلي الجديد على أنغام سطلانة

زغلول صيام يكتب: لا يعنيني بوبو ولا غيره.. كيف يحصل لاعب مصري على فلوسه في الدوري المصري بالدولار؟!

مصدر بسيراميكا ينتقد استعارة القندوسي بـ 400 ألف دولار

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب سعودي: مصر هزمت نسل يأجوج ومأجوج والعالم مطالب بحفظ جميلها (فيديو)

في أول حديث بعد الانفصال عن زوجته، رئيس الوزراء الكندي: أركز على أبنائي والمستقبل

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات في آخر 25 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية