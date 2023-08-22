الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تدشين ورشة للصناعات الإبداعية للعاملين بالأعلى للثقافة (صور)

الأعلى للثقافة، فيتو
الأعلى للثقافة، فيتو

نظم المجلس الأعلى للثقافة ورشة "الصناعات الإبداعية"، وهي ورشة تفاعلية للعاملين بقطاعات وزارة الثقافة، وتقام الورشة على مدار يومي الثلاثاء: ٢٢ أغسطس، والأربعاء: ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني  وبحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي.

ورشة الصناعات الإبداعية


وتضمنت الورشة عددًا من المحاور تحدث عنها الدكتور شريف المنجود معاون وزيرة الثقافة، حول المفاهيم الأساسية للثقافة والصناعات الثقافية والإبداع والسلع الثقافية، مشيرًا إلى أن لدينا صناعة ثقافية وصناعة إبداعية، موضحًا الفارق بين الإبداع والخلق، كما طرح عددًا من الأسئلة حول علاقة الاقتصاد بالثقافة، ونقاط الارتباط بينهما، وأيهما يؤثر في الآخر، ومؤكدًا أهمية البرامج التي تطرحها وزارة الثقافة لتعزيز ثقافة الشعب حول المفاهيم المرتبطة بالثقافة وحول العلاقة المتبادلة بين الثقافة والاقتصاد في عدد من الجوانب.

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وتضمنت المحاور الأساسية، والتي ستناقش على مدى اليومين: المفاهيم الأساسية، وكذلك سمات الصناعات الثقافية، والتجارة الثقافية، وتسويق الصناعات الثقافية، كما تضمن اليوم الأول من الورشة عرض خبرات وتجارب لعدد من العاملين بقطاعات وزارة الثقافة: رشا عبدالمنعم، وطارق سامي، وأيمن الحصري، وانتصار محمد.


وتناقش محاور اليوم الثاني التفكير في الصناعات الثقافية في التجربة الصينية، والتعاون بين قطاعات مختلفة في الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى ما تضيفه الصناعات الثقافية إلى الدخل القومي، والدعاية الإيجابية للدولة، ومعالجة مشكلة البطالة، وكذلك تقديم نموذج لمشروع يمكن تقديمه.

 

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الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي الدكتورة نيفين الكيلاني المجلس الأعلى للثقافة الصناعات الثقافية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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