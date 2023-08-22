ضبط 13 طن أسمدة و4 أطنان كبريت زراعي بالبحيرة (صور)

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية - مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية بمركز بدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق داخل أحد شركات الأسمدة و4 أطنان كبريت زراعي مجهول المصدر داخل إحدى محلات الأسمدة الزراعية وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو



وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 8000 علبة سجائر و1000 لتر صابون سائل مجهول المصدر وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و5 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح.

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 15 شيكارة دقيق بلدى بدون وجه حق ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومخبز لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز، كما تم ضبط مخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء بمركز دمنهور.

وفى مركز الدلنجات تم ضبط 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل ماكينة تحليل دقيق بلدى تقوم بإعادة تعبئته داخل شكائر بيضاء اللون لإعادة البيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على ماكينة خياطة الشكائر وعدد كبير من الشكائر الفارغة كما تم ضبط سيارة محملة 58 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى 3 أطنان قبل البيع بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.