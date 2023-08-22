الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ضبط 13 طن أسمدة و4 أطنان كبريت زراعي بالبحيرة (صور)

حملات تموينية بمحافظة
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة  مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية -  مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملات تموينية بمركز بدر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق داخل أحد شركات الأسمدة و4 أطنان كبريت زراعي مجهول المصدر داخل إحدى محلات الأسمدة الزراعية وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو
حملات تموينية بمحافظة البحيرة، فيتو


وبحملة مماثلة بمركز أبو المطامير تم ضبط 8000 علبة سجائر و1000 لتر صابون سائل مجهول المصدر وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و5 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح.

وتمكنت إدارة تموين إدكو من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 15 شيكارة دقيق بلدى بدون وجه حق ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وآخر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ومخبز لعدم إعطاء المواطن بون صرف الخبز، كما تم ضبط مخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء بمركز دمنهور.

وفى مركز الدلنجات تم ضبط 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم داخل ماكينة تحليل دقيق بلدى تقوم بإعادة تعبئته داخل شكائر بيضاء اللون لإعادة البيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على ماكينة خياطة الشكائر وعدد كبير من الشكائر الفارغة كما تم ضبط سيارة محملة 58 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى 3 أطنان قبل البيع بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو إحتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حملات تموينية البحيرة اسمدة زراعية مديرية التموين بالبحيرة نائب محافظ البحيرة

مواد متعلقة

استمرار مشروع ألف بنت ألف حلم بمراكز شباب محافظة البحيرة (صور)

محافظة البحيرة تبحث آليات إحكام الرقابة على المال العام وزيادة الموارد

محافظة البحيرة تناقش البدائل المتاحة أمام الشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

الصحة تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5 في مصر

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

المزيد
الجريدة الرسمية