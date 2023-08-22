انطلاق فعاليات القرعة العلنية لخطوط سير سيارات الأجرة بقنا الجديدة
شهد حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بخطوط السير الجديدة الخاصة بسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد،والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة المرور بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة،وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن مدير المواقف بالمحافظة.
وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للحصول علي ٤ خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة للعمل داخل مدينة قنا الجديدة في ١١ يونيو الماضي، واستمر استقبال الطلبات لمدة أسبوعين بمقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وانطبقت الشروط على ٩ مواطنين ممن تقدموا بالطلبات، وتم إجراء قرعة علنية صباح اليوم فيما بينهم لاختيار الفائزين الأربعة، مشيرا إلي أنه تم استكمال فعاليات القرعة لتحديد ترتيب الخمسة الآخرين في القائمة الاحتياطية، وفي حالة تعثر أحد الفائزين شراء السيارة واستكمال إجراءات الترخيص، سيتم استبداله بأحد الموجودين في القائمة الاحتياطية وفقا لترتيب سحب اسمه خلال القرعة.
وشدد السكرتير العام، على الفائزين الأساسيين بسرعة إنهاء إجراءات شراء السيارات المطلوبة وفقا للاشتراطات المعلن عنها في موعد غايته شهر من تاريخ إجراء القرعة، وفي حالة عدم شراء السيارة في الموعد المحدد أو التقدم لجهاز مدينة قنا الجديدة بما يفيد السير في إجراءات شراء السيارة، سوف يقوم جهاز مدينة قنا الجديدة باتخاذ اللازم.
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