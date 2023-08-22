الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنفيذ برامج تدريبية للموظفين في 8 وحدات بالحكومة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر يوليو 2023.

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم من اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 6 وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وانتهى الجهاز من دراسة تصويب وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 3 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 10 وحدات بالجهاز الإداري.

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وانتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة واعتماد مراكز تدريبية في 2 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

وقام الجهاز بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لعدد من الموظفين في 8 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة ضمن الخطة التدريبية للعام المالي 2022/2023.

 

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بنقل عدد ١٣٠٢ موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها.

خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري

وقال الدكتور الشيخ إن الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة.

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  يواصل دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.

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