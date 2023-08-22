الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانى الاقتصاد والإحصاء لطلاب الثانوية بالدور الثاني

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة

أعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أية شكاوى بخصوص امتحان اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي الطلبة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء مؤكدا أن ا.د.منال عوض،  محافظ دمياط تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وصول الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ٧ لجان علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.

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وأشار "عبد الرؤوف" الى أنه أدى امتحان الاقتصاد ٣١١ طالب وطالبة وامتحان الإحصاء ٣١١ طالب وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.

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