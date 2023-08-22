الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

محافظ المنيا يقدم دعما ماليا وعينيا لعدد من الأسر الأولي بالرعاية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمطالب عدد من الحالات الإنسانية، بتقديم دعم مالى وإعانة عاجلة لهم، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسجيل أسمائهم بعد فحص ودراسة الحالات الإنسانية الثلاث لبيان أحقيتها لتكافل وكرامة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.


وأوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التوجه لمقر إقامة الحالات الإنسانية لتقييم حالتها، وتبين من الفحص أن الأسر الثلاث لم تتقدم للتسجيل علي المنظومة للحصول علي معاش تكافل وكرامة، وعليه تم التسجيل لهم للحصول علي معاش تكافل.

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وأضاف وكيل وزارة التضامن، أنه بناء على توجيهات المحافظ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدة مالية عاجلة لمدة 3 أشهر من مؤسسة التكافل لحين استخراج بطاقات صرف تكافل وكرامة، وكذلك التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات العينية والإنسانية اللازمة للأسر الثلاث.


يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، ورصد شكاواهم ومطالبهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين.
 

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