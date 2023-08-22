الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

الإصلاح الزراعي بالبحيرة يدشن حملة للنهوض بمحصول القمح وتأمين الغذاء

الإصلاح الزراعي بالبحيرة،
الإصلاح الزراعي بالبحيرة، فيتو

أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة عن انطلاق أولى ندوات الإصلاح الزراعي بالبحيرة اليوم بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية بناء على تعليمات وزير الزراعة المحاسب السيد القصير والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة التواجد الميداني والتلاحم مع الفلاحين لحل مشاكلهم على أرض الواقع حتى يشعر الفلاح أن القطاع الزراعي بالبحيرة هو ملف أمن قومي يحتاج لتكاتف الجهود ليحيا المواطن حياة كريمة أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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الإصلاح الزراعي بالبحيرة يدشن حملة للنهوض بمحصول القمح لتأمين الغذاء

وتم عقد أولى الندوات الإرشادية بجمعية مرتانا التابعة لمنطقة أبوالمطامير إصلاح زراعي البحيرة وبحضور منطقتي أبو المطامير والنوبارية حسب الجدول المعد مسبقا.

وحاضر الدكتور صبحي عبد الدايم مدير الحملة القومية للقمح بمحافظة البحيرة مؤكدا أنه سيتواصل مع الفلاحين على أرض الواقع وأوصى بضرورة إدخال نظم الزراعة الحديثة وزراعة القمح على مصاطب لتوفير المياه التقاوي والأسمدة والوقود مع التسوية الجيدة للتربة وإضافة السوبر فوسفات مع الخدمة والزراعة بالسطارة واستخدام التقاوي حسب الخريطة الصنفية وأصناف جيزة 171 وسخا 95 وسدس 14 ومصر 3 مع ضرورة أخذ التقاوي من الجمعية الزراعية وقد أكد المهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة أن الإصلاح الزراعي بقيادة الدكتور حسن الفولي تبني مبادرة لزيادة المساحة المنزرعة من القمح وكذلك زيادة الإنتاجية والعمل على عودة الدورة الزراعية اختياريا لما لها من أهمية وفائدة.

كما أكد مداومة النزول إلى الفلاح في حقله للعمل على حل مشاكله وعودة دور الإرشاد الزراعي وأكد للحضور أن الجمعية الزراعية هي بيت الفلاح وهناك تكامل وتنسيق بين جهاز الجمعية والفلاح..وأكد مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تولي الملف الزراعي اهتماما شديدا ودائما من تؤكد ضرورة التنسيق بين البحوث الزراعية والري وقطاع الزراعة لتوصيل معلومة جيدة للفلاح يستفيد منها وتعود بالنفع علي البلاد التي كانت وستظل سلة غذاء العالم..كما وجه الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي ضرورة عمل برامج مكثفة لتوعية الفلاحين بأهمية التوسع في زراعة القمح ولا يجب أن نظل تحت رحمة التقلبات الدولية.

وأكد غانم أن مصر بلد زراعي وأن محافظة البحيرة وفي القلب منها مديرية الإصلاح الزراعي تمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي في مصر.

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