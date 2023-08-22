الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ الإسكندرية:حملات
محافظ الإسكندرية:حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة،فيتو

أكد  اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم التشديد  علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد،شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إيقاف  أعمال بناء بعد كوبري الثلاثين وتم التحفظ علي كمية من الأسمنت وكذا إيقاف أعمال صب بأرض عياد بالطريق الدولي والتحفظ علي خلاطة فضلا عن إزالة اشاير بالدور الثاني عشر العقار الكائن شارع امين حسونه منطقة السيوف شماعه والتحفظ على سيارة وكمية من الحديد بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بحوض الملوانى نمرة ٤

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وقام حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة تمكنت من إزالة تعديات علي أراضي زراعية بمنطقة أبيس الثانية فضلا عن إزالة التعديات بالطريق الزراعي وأسفل كوبري أبيس بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية ل 9 مقابر بخورشيد بالطريق الزراعي، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وكذا إزالة أسوار مخالفة بأبيس وخورشيد الجمالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة تمكنت من إزالة سور بالعقار الكائن خلف مستشفى التأمين الصحي منطقة طوسون وكذا فك شدة خشبية بعزبة الروضة والتحفظ على كمية من الأخشاب فضلا عن إزالة سملات عزبة حوض 10

وشهد حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة غرفة بالكينج قبلى والتحفظ على كمية من الأخشاب وكذا إيقاف أعمال بناء بعزبة التوفيقية والتحفظ علي خلاطة

وواصل حى العامرية أول برئاسة  السيد موسي حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إيقاف أعمال إنشاء أرضيات خرسانيه واسوار من الطوب الأبيض بالطريق الصحراوي مدخل شارع 10 المستعمره والتحفظ علي كمية من الأسمنت وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالعقار الكائن 5 ميدان إبراهيم الأول والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا إيقاف أعمال ترميم مخالف بالدور الأول من العقار الكائن 2 ميدان إبراهيم الأول وإزالة قواطيع مباني فضلا عن إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل بالعقار الكائن رقم 6 سيدي المغاوري، والتحفظ علي المواد المستخدمة في المخالفة.

بينما نفذ حى وسط برئاسة  عزة سعد حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة جزء 1 حوشة 3 عبارة عن بناء هنجر بسقف معدنى علي مساحة 500م وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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