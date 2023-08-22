هل تعلم أن القرآن الكريم به "114" سورة واكثر من ستة آلاف آية -6236 آية- و"30" جزءًا ينقسم كل منها إلى حزبين، وبذلك يضم القرآن الكريم "60" حزبًا وهل تعلم أيضا أن هناك أكثر من 50 معلومة عن القرآن الكريم ربما قد تعرفها وتقرأهلا لأول مرة في ها التحقيق

50 معلومة عن القرآن الكريم ربما تعرفها لأول مرة

50 معلومة عن القرآن الكريم

1- عدد النقاط في القرآن الكريم "1015030" نقطة- تقريبًا- اما حروفه فيبلغ عددها "323670" تكوّن بمجموعها "77934" كلمة قرآنية

2- كل سورة تتكون من جمل او مقاطع يسمى كل منه آية

3- سور القرآن الكريم "87" منها مكية و"27" منها مدنية

4- كل السور تبدأ بالبسملة سوى سورة "التوبة" المباركة، وسورة النمل المباركة فيها بسملتان.

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5- سبع سور من القرآن الكريم تحمل اسماء سبعة انبياء، وهي سورة: يونس- هود- يوسف-ابراهيم- محمد- نوح

6- أطول السور سورة البقرة المباركة بـ"286" آية واقصرها سورة الكوثر بـ"3" آيات

7- سورة الإخلاص-التوحيد- هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة واحدة، هذا بغير البسملة

8- سورة الحمد المباركة: هي اول سورة فيما سورة الناس آخر سورة، وفقًا للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة، لاوفقًا لنزول السّور.. ففي هذه الحالة ستكون العلق اول السور النازلة على صدر نبينا محمد"صلى الله عليه وسلم"، فيما كانت سورة النصر آخرها

9- لفظ الجلالة "الله" جل وعلا، ورد في القرآن الكريم "2707" مرات، "980" في حالة الرفع و"592" في حالة النصب و"1135" في حالة الجر

10- كلمة "وليتلطّف" تتوسط كلمة القرآن الكريم، وحرف "التاء" فيها يتوسط حروفه

50 معلومة عن القرآن الكريم ربما تعرفها لأول مرة

50 معلومة عن القرآن الكريم

11- لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض السور اكثر من اسم حتى ان سورة "الحمد" المباركة لها اكثر من "20" اسمًا منها: الفاتحة - ام الكتاب - السبع المثاني - الكنز - الوافية - الكافية - الشافية وغير ذلك

12- بعض السور أخذت اسماؤها من الحروف المقطعة التي في اول السورة، كما في سور طه - يس - ص - ق... ثم أن السور والآيات المكية هي تلك التي نزلت قبل الهجرة، والمدنية هي النازلة بعدها.. على أن بعض العلماء يعتبرون مكية الأية أو مدنيتها متعلق بمكان نزولها من غير أن يكون لذلك علاقة بالهجرة.

13- أقصر الآيات هي: "يس" في السورة المسماة بهذا الاسم.. وقيل "مدهامتان" في سورة الرحمن، لكن أطول آية هي: الثانية والثمانون! بعد المائتين من سورة البقرة

14- تسع وعشرون سورة تبدأ بالحروف المقطعة

15- خمس سور تبدأ بـ"الحمد لـ....." وهي: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر

16- سبع سور تبدأ بتسبيح الخالق جل وعلا "سبح - يسبح - سبحان" وهي: الاسراء والأعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد

17- ثلاث سور تبدأ بـ "يا ايّها النبي" وهي: الأحزاب، والطلاق، والتحريم

18- سورتان تبدءان بـ"يا ايها المزمّل" و"يا ايها المدثّر" وهما: المزمل، والمدثر

19-ىثلاث سور تبدأ بـ"يا ايها الذين امنوا" وهي: المائدة، والحجرات، والممتحنة

20- خمس سور تبدأ بـ"قل" وهي: الجن، والكافرون، والتوحيد، والإخلاص، والفلق، والناس.

50 معلومة عن القرآن الكريم ربما تعرفها لأول مرة

50 معلومة عن القرآن الكريم

21- سورتان تبدءان بـ"يا ايها الناس" وهما: النساء، والحج.

22- أربع سور تبدْءان بـ"إنّا" هي: الفتح، ونوح، والقدر، والكوث

23- خمسة عشر سورة تبدأ بصيغة القسم وهي: الذاريات، والطور، والنجم، والمرسلات، والنازعات، والبروج، والطارق، والفجر، والشمس، والليل، والضحى، والتين، والعاديات، والعصر، والصافات

24- تحتوي (15) من سور القرآن الكريم على سجدة، (4) منها! واجبة وذلك في سور "حم فصلت" و"حم السجدة" والنجم والعلق و(11) مستحبة في سور الاعراف والنحل ومريم والحجّ- سجدتان- والنّمل والانشقاق والرّعد والاسراء والفرقان وص

25_ اورد القرآن الكريم لنفسه بين آياته أسماء بالعشرات هي: الفرقان - الكتاب - النور - التنزيل - الكلام - الحديث - الموعظة - الهادي - الحق - البيان - المنير - الشفاء - العظيم - الكريم - المجيد - العزيز - النعمة - الرحمة - الروح - الحبل - القصص - المهيمن - الحكم - الذّكر - السراج - البشير - النذير - التبيان - العدل - المنادي - الشافي - الذكرى - الحكيم.

وقالوا أسماء أخرى للقرآن الكريم منها الميزان وأحسن الحديث والكتاب المتشابه المثاني وحق اليقين والتذكرة والكتاب الحكيم والقيم وابلغ الوعّاظ.

26- عدد السور المكية 76 سورة والمدينة 28 سورة والفرق بين المكية المدينة مكان النزول في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

27-سورة بني النظير هي سورة الحشر.

28- الآية التي جمعت الحروف الهجائية هي آية 29 من سورة الفتح

29-أطول آيةٍ في القرآن الكريم آية الدين 282 من سورة البقرة حيث تتكون من 128 كلمةً.

30- آخر سورة جمعت في القران هي أنها سورة التوبة.

50 معلومة عن القرآن الكريم ربما تعرفها لأول مرة

50 معلومة عن القرآن الكريم

31- أقصر آيات في القران الكريم منهم آية (يس) الواقعة في أول سورة يس، وآية (حم) الواقعة في بداية سور: فصلت، وغافر، والدخان، والجاثية، والزخرف، والشورى، والأحقاف، وكذلك آية (طه) الواقعة في بداية سورة طه.

32- ذكرت كلمة الجنة في القران الكريم 66 مرة وكلمة جهنم 77 مرة.

33- هناك بعض الغزوات التي ذكرت في القران الكريم وهي غزوة بدر في سورة الانفال وغزوة حنين في سورة التوبة وغزوة احد في سورة ال عمران وغزوة بني النظير في سورة الحشر والخندق في سورة الاحزاب وتبوك في سورة التوبة ايضا.

34- الصحابي الذي ذكر اسمه في القران هو انه زيد بن حارثة.

35- كلمة الحياة ذكرت في القران الكريم 71 مرة.

36- السور التي بدأت بالحمدلله هم الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر.

37-كلمة الحلقوم ذكرت مرة واحدة فقط في القران الكريم.

38- النبي محمد ذكر اسمه في القران الكريم 3 مرات وله سورة تحمل اسمه.

39-تكررت آية {ويل يومئنذ للمكذبين) في سورة المرسلات عشر مرات.

40- السورة التي تلقب أخت الطويلتين انها سورة الأعراف.

50 معلومة عن القرآن الكريم ربما تعرفها لأول مرة

50 معلومة عن القرآن الكريم

41- سورة الملائكة هي سورة انها سورة فاطر.

42- ذكر النبي هود 42 في القران واسحاق 15 مرة ويعقوب 16 مرة وابراهيم 62 مرة وموسي 131 مرة واليسع مرتان ويوسف 24 مرة وعيسى 25 مرة وذو الكفل مرتان واسماعيل 12 مرة نوح 50 مرة ويونس اربع مرات وايوب اربع مرات وادريس اربع مرات وداوود 15 مرة وشعيب عشر مرات وسليمان 16 مرة وهارون 19 مرة .

43- تسمي سورة التوبة انها سورة الفاضحة والكاشفة وسورة غافر يطلق عليها اسم سورة المؤمن وسورة القتال هي سورة محمد وسورة الدهر هي سورة الانسان.

44- أرجى آية في القران انها (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) (الزمر)

45- عدد سجدات التلاوة في القران15 سجدة..

46- السور التي تنتهي بسجدة تلاوة هي الأعراف والنجم والعلق..

47- السور التي تسمى باسم مواقيت الصلاة هي: الفجر والضحى والعصر..

أ48- صغر عدد في القران 1/10 (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45)(سبأ)

49- أكبر عدد في القران 100000(وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147).(الصافات).

50- سورة شيعها 70000 ملك عند نزولها(الأنعام)..