انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الألف يوم الذهبية في 10 محافظات

قالت الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية « الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، إن المبادرة تهتم بفترة الألف يوم الذهبية الأولى للمرأة في فترة الحمل وما بعد الولادة وأول عامين في عمر الطفل حيث تمثل تلك الفترة ٨٥٪ من تكوين الطفل الذهنية والجسمانية والنفسية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي في تصريحات صحفية اليوم على هامش إطلاق المبادرة، أهمية تلك الفترة أنه لا يمكن تعويض ما يتلف لدى الأطفال ولا يمكن تعويضه مرة أخرى من استكمال النمو أو الخلايا أو غيرها.

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وأكدت المشرف العام على مبادرة رئيس الجمهورية « الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، أن المرحلة الأولى من المبادرة لمدة 9 شهور تشمل 10 محافظات، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية في شهر ديسمبر ٢٠٢٥ .

أوضحت الألفي قلة عدد الأطباء في ذلك التخصص لذا تم تأهيل فريق من الصيادلة والأسنان للمشاركة في تلك المبادرة من خلال تقديم المشورة حيث يتم تدريبهم وفق برامج علمية معتمدة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة المقبلة من المرحلة الأولي للمبادرة سيتم التوسع في تخريج دفعات جديد من مقدمي المشورة.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 415 ألفا و660 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 12 ألفا و299 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و986 خدمة.

حملة 100 صحة

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و278 طفلا، فيما قدمت 35 ألفًا و798 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 1983 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و756 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 3 آلاف و833 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ18 ألفا و650 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 17 ألفا و510 استمارات استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و130 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا، و597 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 70 ألفا، و584 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 123 ألفا و75 طفلا.

الصحة النفسية

واستطرد «عبد الغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و181 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 55 ألفا و500 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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أشارت إلي أن المبادرة قائمة علي تخصيص غرفة مشورة في كل وحدة صحية ومركز رعاية أولية تقدم خدمات أبرزها مقابلة الأمهات وتقديم المشورة سواء ما قبل الزواج أو أثناء الحمل أو بعد الولادة.