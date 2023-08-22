الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

تسريبات تكشف مواصفات هواتف آيفون 15 iPhone

شركة آبل، فيتو
شركة آبل، فيتو

كشفت تسريبات عالمية حديثة المواصفات الأولية لسلسلة هواتف آبل الجديد آيفون 15 والتى من المنتظر اطلاقها سبتمبر المقبل 2023، ولذلك نقدم خلال السطور التالية أبرز المواصفات الأولية لسلسلة هواتف آيفون 15 iPhone.  

هاتف آيفون 15

- تعد سلسلة  هواتف آيفون 15 هى أبرز ما ستعرضه آبل هذا العام حيث تكشف العديد من التقارير العالمية  أن هواتف آيفون 15 ستأتي بحواف نحيفة، وتقنيات أكثر تطورًا للشاشة على مستوى إصدارات Pro من السلسلة الجديدة، بجانب تحديث إمكانيات الكاميرا، وخصائص التصوير،  مع معالج جديد اقوى  إضافة إلى إطار أقوى من التيتانيوم ومخرج USB-C جديد. 

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من المنتظر أن تعقد  آبل الحدث  السنوي هذا العام  12 سبتمبر هذا العام  والذى من المتوقع ان يتم خلاله الإعلان عن عدد عن المنتجات الجديدة. 

ومن المتوقع إطلاق ساعة آبل Series 9 والذى سوف  تركز  فيه على ترقية المعالج وتحسين الأداء دون تغييرات جوهرية فى الشكل الخارجي حيث ستعمل ساعة S9 وفقا للتقارير بشريحة A15 Bionic المستخدمة في هواتف iPhone 13 وiPhone 14. 

ومن المتوقع ايضا اطلاق ساعة آبل الترا 2 ومن المحتمل أن يكون الجيل الثاني من الساعة أخف من الجيل الأول ومعالج احدث.

نظام التشغيل الجديد 

كما أنه من المتوقع الكشف عن موعد إصدار نظام التشغيل iOS 17 لهواتف آيفون، ونظام iPadOS 17 لأجهزة آيباد، ونظام watchOS 10 لساعات آبل الذكية ونظام tvOS 17 لتليفزيون  آبل الذكي. 

كما انه من المنتظر قيام  آبل باصدار حافظات جديدة لهواتف آيفون وأشرطة جديدة لساعات آبل بمجموعة متنوعة من الألوان الجديدة.  

وشركة آبل هي شركة تقنية أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، البرامج والخدمات عبر الإنترنت ومقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. 

وتعد آبل أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات من حيث الإيرادات (بإجمالي 365٫8 مليار دولار أمريكي في عام 2021) واعتبارًا من مايو 2022، أصبحت ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة، رابع أكبر بائع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث مبيعات الوحدات وثاني أكبر شركة الشركة المصنعة للهاتف المحمول. 

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