الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

فانون الخدمة المدنية، تعرف على مدة اختبار المعينين الجدد في الوظائف

الخدمة المدنية، فيتو
الخدمة المدنية، فيتو

قانون الخدمة المدنية، كشف قانون الخدمة المدنية عن مدة الاختبار للمعينين الجدد فى الوظائف وفقا لهذا القانون.

وتنص المادة 15 على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية. 

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.

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اختصاصات لجنة الموارد البشرية بقانون الخدمة المدنية

وحددت المادة (4) من قانون الخدمة المدنية اختصاصات لجنة الموارد البشرية وفقا للقانون. 

وتُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.

شروط نقل الموظفين في القانون

والمادة (32) من قانون الخدمة المدنية تنص على ضوابط نقل الموظفين وفقا للقانون ويجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

قانون الخدمة المدنية، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

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