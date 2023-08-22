10 معلومات ترصد تطورات تنمية قطاع الاتصالات والارتقاء بخدمات المواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها.

ونرصد تطورات تنمية قطاع الاتصالات والارتقاء بخدمات المواطنين:

- تابع الرئيس السيسي تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

تحسين خدمات الهاتف المحمول

- تابع الرئيس السيسي جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.

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مبادرة "مصر الرقمية"

- تابع الرئيس السيسي معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

- تابع الرئيس السيسي جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية

- تابع الرئيس السيسي مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.

السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر

- وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العديد من الإنجازات خلال على كافة الأصعدة كما أثمرت جهود بناء مصر الرقمية عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات وجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.

- افتتاحات رئاسية لعدد من مشروعات مصر الرقمية وهى محطات إنزال الكابلات البحرية فى كل من رأس غارب والزعفرانة وسيدى كرير فضلًا عن افتتاح مركز بيانات تجارى دولى ومدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية ومتحف البريد المصرى بعد تطويره.

منصة مصر الرقمية

- أطلق الرئيس منصة مصر الرقمية التى تضم مجموعة من الخدمات الحكومية الرقمية فى مختلف القطاعات.

شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية

- نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات وحافظ القطاع على مكانته للعام الرابع على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا كما زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.

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