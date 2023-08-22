الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة عاملين بكسور خطيرة في انقلاب سيارة ملاكي بالبدرشين

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

أصيب منذ قليل عامل وآخر بكسور وسحجات وكدمات بعظام الجمحمة، وذلك بحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المرازيق البدرشين.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء، ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفى عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

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- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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