آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

درجة الحرارة، وفقًا لكلاوديو تي الباحث في مختبر رصد ونمذجة الوسط المحيط (Lamma) التابع للمجلس الوطني الإيطالي للبحوث، ارتفعت درجة حرارة سطح جليد جبال الألب إلى ما فوق الصفر.

ويقول: "اتضح أن درجة حرارة جميع مناطق جليد الألب وعلى جميع الارتفاعات هي فوق الصفر، وأن الحالة حرجة جدًّا".

آخر موجة حر هذا الصيف

ويذكر أنه في الأسبوع الماضي وصل إلى إيطاليا الإعصار الإفريقي "نيرو" الذي، وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، سيبقى حتى يوم 26 أغسطس. وقد تسبب هذا الإعصار في رفع درجات الحرارة في مناطق وسط وشمال غرب إيطاليا إلى 38 درجة مئوية. ويعتقد الخبراء أن هذه ستكون آخر موجة حر هذا الصيف.

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ووفقا للباحث تي، سيكون أكثر الأيام سخونة يومي الإثنين والثلاثاء، وسوف ترتفع درجة الحرارة في بعض المناطق بمقدار 7 درجات مئوية فوق المعدل المعتاد وفي المناطق الغربية لجبال الألب حتى 10 درجات مئوية.

ووفقا له "من المتوقع أن يرتفع مستوى التجمد إلى 5 آلاف متر".

ويذكر أن مستوى التجمد في شهر يوليو عام 2022 كان على ارتفاع 4.8 ألف متر.

وتجدر الإشارة إلى أن درجة الحرارة في منطقة جليد مارمولاتا في سلسة جبال دولوميت الواقعة شمال شرق إيطاليا، ارتفعت يوم السبت بمقدار 13 درجة مئوية أعلى من المعدل المعتاد. وأنه في العام الماضي أدى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 12.7 درجة مئوية، إلى انهيار الجليد ومقتل 11 شخصًا.