مفاجأة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة، (6) كليات متاحة، أبرزها (حقوق وآداب وسياحة)

نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية ، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، والكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023

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