الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

ترك الثانوية العامة والتحق بالدبلوم، إبراهيم يعمل "شيال"، ويحلم بأن يصبح أستاذ جامعة (فيديو)

الطالب المتفوق إبراهيم،
الطالب المتفوق إبراهيم، فيتو

رحلة من التفوق تخطت الستة أعوام بعد أن حول وجهته من الثانوى العام للدبلوم الفنى، قرار كان الأصعب، لكنه صار الأهم، بعد أن أصبح على بعد خطوة واحدة فقط من أن يصبح معيدا بالكلية التى التحق بها بعد حصوله على الدبلوم.

 

إبراهيم حمادة، ابن مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، قرر أن يترك الثانوى العام، ويلتحق بمدرسة مبارك كول للدبلوم الفنى من أجل العمل ومساعدة أسرته فى توفير نفقات تعليم أشقائه الأربعة، رغم حصوله على مجموع 263 درجة بالشهادة الإعدادية.

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التحاق إبراهيم بالدبلوم كان البداية لرحلة التفوق، حيث تمكن من حجز مكانه فى قائمة الأوائل على المدرسة طيلة الثلاثة أعوام ليلتحق بعدها بكلية الحاسبات والمعلومات، وتبدأ رحلة جديدة من الأمل والطموح.

 

حلم المعيد

منذ اليوم الأول راود إبراهيم حلمًا بأن يصبح معيدًا بالكلية، بعدما رأى صغر سن المعيدين بها، ليقرر أن يتحول ذات يومًا من مقعد التلميذ لمقعد الأستاذ، وبدأ العمل على ذلك منذ بدء الدراسة بالكلية.

يخصص إبراهيم إسبوعيًا يومين للكلية و4 أيام أخرى للعمل، حيث يعمل شيالًا بأحد المصانع ليتمكن من استكمال دراسته، ويخصص فى أيام العمل ساعتين للمذاكرة عقب الذهاب للمنزل لمراجعة دروسه.

 زملاء إبراهيم بالكلية، قرروا الاستفادة من موهبته فى الشرح ليقرر تسجيل بعض أجزاء من المناهج المقررة عليهم ونشرها على جروبات الدفعة حسب رغبتهم لتساعدهم على المذاكرة واجتياز الامتحانات.

حصل إبراهيم على تقدير “امتياز” فى الثلاث سنوات، وتبقى له عام واحد فقط ليصبح الحلم على بعد خطوة واحدة من أن يكون حقيقة على أرض الواقع.

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الشهادة الاعدادية كلية الحاسبات والمعلومات المنوفية شبين الكوم الثانوي العام محافظة المنوفية مركز شبين الكوم

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