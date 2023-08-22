المنوفية تدرس خفض درجة القبول للثانوى العام للمرة الثانية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه يتم حاليًّا دراسة خفض درجات القبول الخاصة بالمرحلة الثانوية للمرة الثانية، وذلك بعد حصر عدد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2023 - 2024.

وأوضح محافظ المنوفية فى تصريحات لـ "فيتو" أن خفض الدرجات يعتمد على الأماكن المتاحة بالمدارس لطلاب الصف الأول الثانوى وعدد المتقدمين مع مراعاة عدم حدوث تكدس بالفصول.

خفض درجة القبول بالثانوي العام فى المنوفية لـ 230 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، النزول بدرجة القبول للثانوى العام لـ 230 درجة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية رسميًّا.

Advertisements

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة القبول الجديدة اليوم الخميس، حيث كان سبق وأعلنت درجة القبول من 233 درجة.

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95 %

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

وصرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألفا و317 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفا و763 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 %، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالبًا وعدد الناجحين 352 طالبًا.



ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.