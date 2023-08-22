الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

المنوفية تدرس خفض درجة القبول للثانوى العام للمرة الثانية

طلاب الثانوية، فيتو
طلاب الثانوية، فيتو

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه يتم حاليًّا دراسة خفض درجات القبول الخاصة بالمرحلة الثانوية للمرة الثانية، وذلك بعد حصر عدد المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2023 - 2024.

وأوضح محافظ المنوفية فى تصريحات لـ "فيتو" أن خفض الدرجات يعتمد على الأماكن المتاحة بالمدارس لطلاب الصف الأول الثانوى وعدد المتقدمين مع مراعاة عدم حدوث تكدس بالفصول.

خفض درجة القبول بالثانوي العام فى المنوفية لـ 230 درجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، النزول بدرجة القبول للثانوى العام لـ 230 درجة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية رسميًّا.

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واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة القبول الجديدة اليوم الخميس، حيث كان سبق وأعلنت درجة القبول من 233 درجة.

 

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87,95 % 

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بنسبة نجاح 87,95 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

وصرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 19 ألفا و317 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 15 ألفا و763 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 %، حيث بلغ عدد المتقدمين 475 طالبًا وعدد الناجحين 352 طالبًا.


ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الصف الاول الثانوي المنوفية محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية محافظة المنوفية درجات القبول الخاصة بالمرحلة الثانوية الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2023 - 2024

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