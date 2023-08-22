الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

طبخته وأكلته، اليوم الفصل الأخير في قضية قاتلة طفلها بالشرقية

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه لأشلاء وطهيه وأكل أجزاء منه بقرية أبو شلبي بدائرة مركز فاقوس، بعد ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة الطب النفسي.

تشديدات أمنية في سادس جلسات محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية

كواليس حلف اليمين للجنة الخماسية المكلفة بفحص قاتلة طفلها 

وكانت هيئة محكمة جنايات الزقازيق، قد استدعت في وقت سابق اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي داخل غرفة المشورة بالمحكمة في وجود المتهمة ومحاميي الدفاع عن الطفل المجنى عليه والمتهمة، علاوة على استدعاء إحدى الصحفيات فقط.

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وأدى أعضاء اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حلف اليمين أمام هيئة المحكمة.

 

مواجهة الأم المتهمة باللجنة الخماسية

تمت مواجهة المتهمة باللجنة الخماسية والتى بدورها وجهت إليها عدة أسئلة لبيان مدى اتزانها، كما طلبت اللجنة من المحكمة إجراء فحوصات طبية على السيدة، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي على المخ بالصبغة وضرورة استدعاء الشهود مرة أخرى للاستفسار منهم عن الحالة النفسية للمذكورة قبل ارتكابها الجريمة، إضافة إلى استدعاء أم المتهمة.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في وقت سابق جلسة اليوم كموعد لإرفاق التقرير الطبي النفسي للمتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر5 سنوات بقرية أبو شلبي مركز فاقوس.

 

المحكمة تنتهي من سماع كافة الشهود في القضية 

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قد انتهت في وقت سابق من سماع كافة الشهود في القضية، وأمرت بإحالة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية إلى لجنة خماسية من الطب النفسي بجامعتي الزقازيق والمنصورة لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وتختص اللجنة بالاطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة وما أثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها لبيان مسؤوليتها عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وما إذا كانت تعانى من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير فيها من عدمه.

 

وكلفت النيابة العامة بالشرقية بإعداد مكان آمن لممارسة اللجنة عملها أو إيداع المتهمة أحد المستشفيات الحكومية أو كما يتراءى للجنة لكى تنتهى من عملها على الوجه الأكمل.. وصرحت اللجنة فى سبيل أداء مهمتها بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة الاثنين الماضي لتودع اللجنة تقريرها النهائي.

 

6 جلسات خلال شهرى يونيو ويوليو لمحاكمة المتهمة بقتل طفلها

وشهد شهرى يونيو ويوليو الماضيين 6 جلسات لمحاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها بمحافظة الشرقية، وأثارت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة.

وأقدمت سيدة تدعى"هناء محمد حسن"على قتل طفلها البالغ من العمر5 سنوات داخل منزلها الكائن بالقرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ تدعى "هناء محمد حسن"، 27 عاما متهمة بقتل طفلها فى منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها “سعد” البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

وتم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن جثة الطفل عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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