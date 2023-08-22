الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بدء اختبارات مسابقة الإدارة الإشرافية لأئمة الأوقاف

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تبدأ وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء، الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الإدارة الإشرافية (مدير إدارة – مفتش دعوة)، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

 

موعد الاختبار الشفوي لمسابقة الإدارة الإشرافية

وأكدت الأوقاف أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار إفادة معتمدة بتاريخ حديث من المديرية بانطباق شروط المسابقة على المتقدم , وصورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، علي النحو التالي:


م الاسم المديرية
1. حسن صبحي عبد المطلب أحمد  شمال سيناء 
2. عبده سيد عبد العال حسن  الوادي الجديد
3. عاصم محمد أمين عبد الرحيم  سوهاج 
4. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل  كفر الشيخ
5. منتصف محمود عبد المهيمن عبد اللطيف  القاهرة
6. طه عبد المعتمد مهني خلاف  أسيوط 
7. محمد عبد النبي محمود عبد النبي  سوهاج 
8. أشرف شحاتة عطوة بدوي  الإسماعيلية
9. فؤاد ناجي موسى اسماعيل كفر الشيخ
10. أشرف خميس إبراهيم سماحي طعيمة  البحيرة
11. ماهر محمود إبراهيم أبو عيشة كفر الشيخ
12. عبد الله عطيه حسن عبد الله  الشرقية
13. عماد محمود عبد المنعم عبد الله الفيوم
14. محمد عبد المنعم سيد توفيق  أسوان 
15. محمد السيد أحمد محمد الأقصر 
16. حامد محمد محمد السيد الفقي الدقهلية
17. سعيد عبيد حسن سيد أحمد درويش الاسماعيلية
18. سيد محمود جاد الرب محمد  الأقصر 
19. همام عبد العاطي على عبد اللطيف  الغربية
20. محمد علي السيد عيسى كفر الشيخ
21. عمر يوسف عمر صابر المنيا 
22. محمد أحمد شحاتة حبيب  البحيرة
23. قابيل حامد قابيل السيد يوسف  الدقهلية
24. وليد إبراهيم فرج محمد  الشرقية
25. علي محمود علي سليمان  القاهرة
26. أحمد مخلوف محمد حسين المنيا 
27. عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم  الأقصر 
28. عبد الله محمود عبد الله سيف المنيا 
29. سعيد عاشور عبد الصمد أحمد الجيزة
30. محمود عبد الباقي عبد الرحمن محمد  القاهرة
31. خالد على عبد القوى ناجى المنوفية
32. محمد عبد العزيز خضري أحمد  الأقصر 
33. على عبد الله السيد عبد النبي  الفيوم 
34. مدين سليم عبد العال سليم  أسيوط 
35. محمد فتحي حجاج سيد المنيا 
36. محمد فتحي عزت توفيق دمياط 
37. علي خالد علي أحمد سحلول شمال سيناء 
38. محمد محمود محمد الفرماوي المنوفية
39. على محمد هاشم علي المنيا 
40. أحمد السيد محمد محمد  جنوب سيناء 
41. أشرف محمد إسماعيل محمد   الدقهلية
42. محمد إبراهيم السيد محمد  الدقهلية
43. عبد الباسط محمد سيد أحمد فوده الغربية
44. جمال أحمد عبد العال موسى الفيوم 
45. ممدوح كمال راغب المرسى الاشقر  المنوفية
46. حازم طه سيد أحمد مهران أسيوط 

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