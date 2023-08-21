الإثنين 21 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هيثم شاكر يروج لحفلة ليلة الدموع بطريقة طريفة

هيثم شاكر، فيتو
هيثم شاكر، فيتو

يستعد مسرح بنش مارك بالسعودية لإطلاق حفل غنائي جديد بمشاركة 7 نجوم من مختلف الدول العربية.

إذ يقام يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حفل “ليلة الدموع” والتي يشارك فيها كل من الفنان حمادة هلال والفنان أحمد سعد والفنان آدم والفنان هيثم شاكر، والفنان تامر عاشور والفنان طارق الشيخ والفنان مسلم.

 

وروج الفنان هيثم شاكر للحفل حيث نشر بوستر له وعلق عليه قائلا: “جمهور جدة الغالي مستنيكم في حفلة وليلة مميزة ليلة الدموع مع زملائي النجوم علشان ننكد عليكم على مسرح بنش مارك ”

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كانت طرحت الجهة المنظمة، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلًا: ليلة الدموع على مسرح بنش مارك في جدة، مع الفنانين تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ.. ويقام الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

 

و من جانب آخر، أحيا الفنان تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين وشهد الحفل إقبالا كبير.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد 

واقترب الفنان تامر عاشور من الانتهاء من اختيارات  معظم أغاني ألبومه الجديد، كما انتهى أيضا من تنفيذ بعض أغاني الألبوم. 

ويتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر عرضه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم

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هيثم شاكر ليلة الدموع بنش مارك

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