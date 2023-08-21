أكاديمية الأوقاف الدولية: دورتان للأئمة في الحاسب الآلي السبت المقبل

تعقد وزارة الأوقاف دورتين جديدتين رقم (117، 118) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 26/ 8/ 2023م وحتى الخميس الموافق 7/ 9/ 2023م.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها.



والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية وهي رقم (117) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

م الاسم المديرية الوظيفة

1 محمد حسن علي حسين الأقصر إمام وخطيب

2 منصور محمد منصور برسي الأقصر إمام وخطيب

3 يونس عبد الحي لطيف يونس الغربية إمام وخطيب

4 أيمن فتحي عبد الحميد محمد القاهرة إمام وخطيب

5 محمد سعيد عطا الله علي المنيا إمام وخطيب

6 رجب خلف صابر فرج المنيا إمام وخطيب

7 محمد عبد الناصر عباس أحمد أسيوط إمام وخطيب

8 حسين محمود حسن حزين بني سويف إمام وخطيب

9 رمضان نور الدين أمين أحمد بني سويف إمام وخطيب

10 السيد موسي محمد موسي عمرو بورسعيد إمام وخطيب

11 عادل صلاح علي أحمد بورسعيد إمام وخطيب

12 أحمد محمد محمود أبو العلا بورسعيد إمام وخطيب

13 محمود حسن عبد الحق سيد أحمد بورسعيد إمام وخطيب

14 سليم السيد حسن متولي بورسعيد إمام وخطيب

15 محمد ماهر أحمد سيد سوهاج إمام وخطيب

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ثانيًا: الدورة المسائية وهي رقم (118) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً.

م الاسم المديرية الوظيفة

1 حسام حسن محمود رسلان سوهاج إمام وخطيب

2 أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم شمال سيناء إمام وخطيب

3 أحمد فرج عبد القادر حسن قنا إمام وخطيب

4 أماني رفعت محمد الحسيني الدقهلية واعظة

5 عزة عبدالمنعم محمد أبو الهدى الدقهلية واعظة

6 أسماء شحاتة حسن عبدالعزيز المنيا واعظة

7 رانيا إبراهيم محمد مهنا المنيا واعظة

8 عبد الباسط إبراهيم محمد عبد اللطيف سوهاج إمام وخطيب

9 محمود حسانين محمد حسانين جنوب سيناء إمام وخطيب

10 سالم زكي الششتاوي الحلواني الغربية إمام وخطيب

11 حافظ راضي حافظ قويدح الغربية إمام وخطيب

12 أنس نادهي زكي عبد الحميد الإسماعيلية إمام وخطيب

13 أحمد سليمان فرج عودة الإسماعيلية إمام وخطيب

14 محمود عبد الزين محمد عبد المولى البحيرة إمام وخطيب

15 محمد عيد أمين عبد الجواد بني سويف إمام وخطيب

وطالبت الأوقاف من كل متدرب بإحضار الملف الشخصي يحتوي على عدد (3) صورة شخصية، وصورة المؤهل، وصورة الرقم القومي.