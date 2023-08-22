ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إفساد الحياة الزوجية على الزوجين، وتناولتها كثيرا الأعمال الفنية والمسلسلات الدرامية وبينت مساوئها، وذلك نتيجة إفساد الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها، إذ غالبا ما يستغل البعض المشكلات بين الزوجين ويشجعونهما على طلب الطلاق، تارة بحسن نية، وتارة آخري بسوء نية لحسد أو غضب أو طمع، وأحيانا ما يستجيب الطرفان لمثل هذه الأمور، وربما لا يعرف البعض أن ما يقومون له هو «التخبيب» المنهي عنه وملعون صاحبه، وفي السطور القادمة نبين لكم معني التخبيب، وصوره وعقوبته.

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ماهو التخبيب

التخبيب في اللغة هو مصدر خبب ومعناه إفساد الرجل لأمة أو عبدًا مملوك لغيره أو إفساد صديق لصديقه حيث يقال (خببها فأفسدها)، كما يقال (فلان خبب غلامي) أي أفسده علي وخدعه، بينما الخُب فيعني الخبث والفساد والغش.

أما التعريف الشائع للتخبيب فينصرف إلى إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين بحيث يقوم شخص بقلب الزوجة على زوجها، وفي مثال آخر تحريض العامل على سيده وقلبه ضده، حيث يتم قلب المرأة على زوجها من خلال تودد أجنبي لها وتقربه منها لكي يطلقها من ذلك الزوج ويتزوجها هو.

ولا يتوقف التخبيب في الحياة الزوجية على الرجل الأجنبي فقط، بل يمكن أن يقوم به أهل المرأة فيخببونها على زوجها ويسعون إلى إفساد علاقتهما، وهو ما قد يرجع إلى أسباب مختلفة وعديدة تختلف من حالة إلى حالة أخرى.

التخبيب في القرآن

ورد التخبيب في اللغة والمعاجم اللغوية يشمل لمعاني الغش والخداع والفساد، ولكن إفساد المرأة على زوجها يعد من أشر أنواع التخبيب لما يترتب عن القيام به من عقوبة حيث إن من يفعلها عده القرآن الكريم من السحرة واتباع الشيطان الرجيم استنادًا إلى قول الله سبحانه في سورة البقرة الآية 102 (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ).

عقوبة التخبيب

برغم أنه لم يرد نص قرآني صريح يحدد عقوبة إفساد المرأة على زوجها أو الرجل على زوجته إلا أن السنة النبوية الشريفة جاءت لتنفر وتحذر من هذا الأمر الذي عدته أمرا محرما منكرا، إلا أن الإمام الهبي عليه رحمة الله ذكره في الكبائر /الكبيرة الثالثة والخمسون

لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده"..

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ».

وورد في صحيح مسلم: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ»،

وعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ..»،

وورد في حديث شريف عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ الْفَاجِرَ خَبٌّ لَئِيمٌ»، إذا فمن أفسد زوجة على زوجها وأسرتها وحرضها بطلب الطلاق، أو تسبب في ذلك فقد أتى بذنب عظيم.

صور الإفساد بين الزوجين:

المشي بين الزوجين بالنميمة، وكلام السوء في سائر الأحوال. تخبيب المرأة على زوجها وإيغار صدرها بذكر مساوئه، أو تحريضها على الخلع والطلاق أو المطالبة بما لا يحق لها، أو نشوزها والخروج عن طاعته. إفساد الرجل على زوجته: بذكر مساوئها وسوء أخلاقها، أو ذم أهلها وتحريضه على فراقها. تخبيب رجل أجنبي امرأة متزوجة وإقناعها بطلب الطلاق من زوجها الأول! فإذا حصل الطلاق تزوجها، فيحُرم ذلك ولو كان الزوج الأول ظالمًا لها، تدخل أجنبي بين الزوجين وقت النزاع بينهما، والسعي فى حصول الطلاق، سواء كان من قبل أهل الزوج أو الزوجة أو غيرهما. وأكثر ما يدخل على الأسرة في إفسادها من قبل المرأة، لكونها ضعيفة تغلبها العاطفة وتؤثر فيها الكلمة، وكثير من النساء يسعين في الفتنة دائمًا للتفريق حسدًا أو غيرة أو فضولًا أو رقة في الدين.

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