مصلحة الجمارك تستقبل ممثلي نظيرتها الأمريكية

استقبل الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وفدا رفيعا من ممثلي مصلحة الجمارك الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة ويمثلها ديبي سيجون، مساعد مفوض وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وشهرزاد سيود، نائب السفير الأمريكية بوكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وأنتوني بكاري، المدير الإقليمي لمكتب وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لأفريقيا والشرق الأوسط وماريون بنجولي، الملحق الدبلوماسي لمكتب وكالة الجمارك وحماية الحدود بالقاهرة وإيهاب نصيف، أخصائي بعثة الجمارك وحماية الحدود بالسفارة الأمريكية.

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وتم مناقشة بعض النقاط التي اقترحها الجانب الأمريكي ومنها:



1- اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية بين مصلحة الجمارك المصرية والجمارك الأمريكية وحماية الحدود (قيد المراجعة بوزارة الخارجية المصرية وسيتم التوقيع عليها في أقرب وقت)



2- احتياجات ومعدات التدريب (الاحتياجات التدريبية للمصلحة واحتياجات المصلحة من الأجهزة).



3-منظمة الجمارك العالمية ( بعد تولي آيان ساوندرس امين عام منظمة الجمارك العالمية والحاجة إلى تحديث العمل بالمنظمة لمواكبة التطورات العالمية ودعم الدول النامية).



وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الهدايا التذكارية، وحضر اللقاء من مصلحة الجمارك المصرية أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة ووليد حسين، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، وافتخار خلف، رئيس وحدة العلاقات الدولية، وعمرو أبو النور، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين، ومنى يوسف محمد، مدير إدارة بوحدة العلاقات الدولية.

وجاء اللقاء في إطار حرص مصلحة الجمارك على إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التجارة أمام مجتمع الأعمال ولتيسير حركة التجارة الخارجية