فيلم قمرة يفوز بجائزة ART في مهرجان عمّان السينمائي الدولي
فاز منذ قليل مشروع الفيلم اللبناني "قمرة" المشارك في إطار "سوق عمّان لصناعة الأفلام"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان "عمان السينمائي الدولي"، بجائزة قيمتها عشرة آلاف دولار، والمقدمة من قنوات ART لأفضل مشروع فيلم روائي طويل تحت التطوير.
مشروع فيلم " قمرة" كتابة وإخراج ميشال كسرواني، وقام بتسليم الجائزة أنطوان خليفة، المدير الفني لـ ART.
جدير بالذكر أن "سوق عمّان لصناعة الأفلام" هو مساحة مخصصة لربط صانعي الأفلام بالممولين المحتملين والشركاء والموزعين، كما يعد قاعدة هامة لانطلاق المشاريع السينمائية حتى تصل إلى الجمهور، حيث يهدف "مهرجان عمّان السينمائي الدولي" إلى وجود حراك إبداعي بين صانعي الأفلام وعشاق السينما في كل مكان، من خلال تقديم أفلام مميزة وفرص لكل العاملين في مجال الصناعة السينمائية.
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