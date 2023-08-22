أستاذة علوم سياسية تكشف سر التخوفات التايوانية من المناورات الصينية

المناورات الصينية، قالت الدكتورة نادية حلمى الخبير بالشئون الصينية والآسيوية - أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف إن المخاوف التايوانية من التحركات الصينية ياتى نتيجة انشغال المجتمع الدولي بما يجري في أوكرانيا، الأمر الذي قد يسمح للصين للقيام بتحركات عسكرية تجاه الجزيرة، لتؤكد بكين بدورها أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، معتبرة أن تايوان ليست أوكرانيا وبالتالى دعت تايوان إلى اليقظة من الأنشطة العسكرية الصينية، من خلال الرئيسة التايوانية "تساي إينج وين"، والتى دعت الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تعزيز يقظتها للأنشطة العسكرية الصينية، في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بأزمة أوكرانيا.

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التخوف الصيني والأمريكي بشأن تايوان

المناورات الصينية، وأضافت فى تصريح خاص لفيتو: يأتى التخوف الصينى وأيضًا الأمريكى بشأن تايوان من خلال الاستحواذ التايوانى على صناعة الموصلات والرقائق الإلكترونية المتقدمة. حيث تهيمن شركة تايوانية واحدة، هي شركة "تايوان سيميكوندكتور" على أكثر من نصف السوق العالمية في صناعة الرقائق، وقد يمنح الاستحواذ الصيني على تايوان بكين الفرصة لتقييد هذه الصناعة التي تحتاج إليها دول العالم كله.

زيادة المبيعات العسكرية الأمريكية للجزيرة التايوانية

المناورات الصينية، وأكدت أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين تمثل استفزازا للصين من خلال زيادة المبيعات العسكرية الأمريكية للجزيرة التايوانية، وهو ما أكدته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، من أنها عقدت صفقة مع تايوان، تتضمن صواريخ ومعدات تستخدمها مقاتلات "إف-١٦" وصواريخ مضادة للإشعاع وأخرى من نوع جو-جو وصواريخ متقدمة، مع تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، من أن سلطات بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع إعادة توحيد تايوان مع الصين بالقوة.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر نظمه النادي الاقتصادي بواشنطن أن "سياستنا العامة هي أننا سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم حدوث ذلك أبدا".

الصين ترفض مبدأ العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان

وتابعت أن الصين ترفض مبدأ العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، وهو ما أكده الرئيس الصيني شي جين بينغ، لنظيره الأمريكى جو بايدن، من أن "قضية تايوان تحتاج إلى أن تُعالج على نحو سليم من أجل تجنب أي تأثير سلبي في العلاقات الصينية الأمريكية".

كما احتجت وزارة الدفاع الصينية وأكدت معارضتها الشديدة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، كما قدمت اعتراضات مستمرة إلى واشنطن، وهو ما دفع بعدد من نواب الكونجرس الأمريكى لاستفزاز الصين، عبر الدعوة لإسراع الولايات المتحدة وحلفاؤها تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها، بحجة أن تايوان بحاجة إلى أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أهم مورد أسلحة لتايوان. وطالبت بكين مرارًا بوقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، واعتبرتها دعمًا غير مبرر للجزيرة المتمتعة بالحكم الديمقراطي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

المناورات الصينية

وأمام تلك الاستفزازات الأمريكية والتايوانية للصين، بدأت الصين فى إجراء مناورات حربية حول الجزيرة باستمرار، مع إطلاق صواريخ فوق تايبيه العاصمة التايوانية، وأعلنت مناطق حظر طيران وإبحار في محاكاة لما يمكن أن تفعله إذا حاولت حصار تايوان خلال حرب. ورغم ذلك، تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية مخاوف الصين الأساسية وتدخلت بعنف في الشؤون الداخلية للصين وأججت التوتر عمدًا في مضيق تايوان.