روتانا تطرح جننت قلبي لـ ماجد المهندس قريبا
ماجد المهندس، تطرح شركة روتانا أغنية جديدة للمطرب ماجد المهندس خلال الأيام القليلة المقبلة.
الأغنية بعنوان “جننت قلبي” من كلمات: محمد الخاجة، وتوزيع: سيروس.
وكان آخر أعمال ماجد المهندس الديو الغنائي “الحب الأبدي” الذي تعاون فيه مؤخرا مع الفنانة السورية أصالة.
وفي وقت سابق كشف الفنان ماجد المهندس عن اسم الفنانة التي يريد تعاونه معها في ديو غنائي خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال لقائه في برنامج “et بالعربي”.
وقال “ماجد” خلال اللقاء:" أتشرف أني أعمل ديو غنائي مع حبيبة قلبي الفنانة الكبيرة إليسا.
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