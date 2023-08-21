الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

وفد ألماني يتفقد أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل بزراعة البحيرة

وفد ألماني يزور البحيرة،
وفد ألماني يزور البحيرة، فيتو

قام وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى برئاسة يوهان هايمنز مدير مكون الزراعة المروية، وفرانك جيزيل مدير فريق الشركة المنفذة بزيارة لمحافظة البحيرة اليوم، لمتابعة وتفقد الأنشطة المختلفة لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وذلك فى إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة، وبين وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة، وبين الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وذلك برعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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وفد ألمانى يتفقد أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل بزراعة البحيرة

 

والتقى الوفد بالمهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة والمهندس أيمن عاشور، مدير الإرشاد الزراعي، واستعرض اللقاء الأنشطة المختلفة للتعاون المصرى الألمانى ضمن برنامج إدارة مياه دلتا النيل بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.


ورافق الوفد فى الزيارة كل من الدكتورة عبير أبو المجد مسئول الإرشاد والتدريب بوحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بوزارة الزراعة، والمهندس رمضان على رمضان مسئول الزراعة والرى ببرنامج إدارة مياه دلتا النيل، والمهندس ياسر محمد غالى منسق المشروع بالمحافظة.

وبدء الوفد زيارته بمقابلة مع المتدربين ببرنامج تدريب مزارعى الاتصال، ثم قام الوفد بزيارة المدرسة الحقلية لمحصول الذرة بناحية دنشال بمركز دمنهور، وتفقد الحقل التعليمى للمدرسة، حيث قام الوفد بتوجيه الأسئلة لمزارعى المدرسة الحقلية حيث أكدوا على الاستفادة من مدخل المدارس الحقلية فى زيادة معارفهم ومهاراتهم حول التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالى زيادة دخل المزارع، وأيضا ترشيد استخدام المياه وطالب المزارعين بضرورة استمرار أنشطة المدارس الحقلية.


كما إنتقل الوفد إلى مركز المحمودية ناحية قرية كوم النصر لمقابلة متدربى برنامج صيانة وحدات الرى الحقلى واختتم الوفد زيارته بتفقد المدرسة الحقلية لمحصول الأرز بناحية أريمون القصر ومشاهدة الحقل التعليمى الملحق بالمدرسة.


حضر الزيارة كل من  الدكتور عماد حنفى خبير الإرشاد الزراعي والزراعة المروية بالشركة المنفذة  ، والمهندس عوض موسى منسق الرى الحقلى بالمديرية، والدكتور محمد على الشربينى منسق المدارس الحقلية، ومهندسى الإرشاد والقادة الريفيين ومزارعى المدارس الحقلية.

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وفد اماني البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الزراعة بالبحيرة الري الحقلي المدرسة الحقلية

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