الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الآيفون في السعودية

هواتف الآيفون، فيتو
هواتف الآيفون، فيتو

أسعار الآيفون في السعودية، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في السعودية عن أسعار تليفونات الآيفون iPhone في السعودية، ولذلك نقدم خلال السطور التالية متوسط أسعار تليفونات الآيفون في السعودية. 

 

سعر تليفون الآيفون 14 

يأتي تليفون الآيفون  14 بأكثر من إصدار بالنسبة لحجم  الذاكرة حيث  يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe، مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت ويبلغ سعرها 3400 ريال أو بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت، ويبلغ سعرها 3700 ريال أو بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت ويبلغ سعرها 5000 ريال، وفي كل الإصدارات لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة التخزينية. 

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ويأتي هاتف آيفون 14 بمعالج سداسي النواة من شركة آبل من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics ويعد نفس المعالج القديم الذي يأتي في هواتف الآيفون 13 السابقة كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 16.

 

هاتف آيفون 14 Pro Max 

 وبالنسبة لسعر الجوال فهو يتوفر في المملكة العربية السعودية للنسخة 128 جيجا بسعر 5000 ريال، وللنسخة 256 جيجا بسعر 5500 ريال، وللنسخة 512 جيجا بسعر 6400 ريال، وللنسخة 1 تيرا بسعر  7000 ريال.

ويأتي هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max بمعالج آبل من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics من شركة آبل كما يأتي الجهاز بأبعاد 160.7×77.6×7.85 ملم مع وزن 240 جرامًا كما يدعم الهاتف شريحة اتصال من نوع Nano Sim وشريحة اتصال من نوع eSim مع دعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

سعر هاتف آيفون 13 

أما هاتف آيفون 13 فهو يتوفر  بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت ولا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية، ويأتي الهاتف بسعر 2850 ريالًا للنسخة 128 جيجا وسعر 3500 ريال للنسخة 256 جيجا. 

ويأتي هاتف آبل آيفون iPhone 13 بمعالج A15 Bionic بتكنولوجيا الـ5 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 4 Core بأربع أنوية ويأتي الهاتف بأبعاد 146.7×71.5×7.7 ملم مع وزن 174 جرام مع دعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim وeSIM كما يدعم تقنية الـ NFC ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ2G والجيل الثالث الـ3G والجيل الرابع الـ4G والجيل الخامس الـ5G.

 

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