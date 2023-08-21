زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

تمكن فريق طبى في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمدينة جدة السعودية، في استخدام الروبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل مخ مريض يعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للعلاجات، فى جراحة نادرة للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس مريض

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تمت زراعة الشرائح بمخ المريض بهدف تحديد مناطق البؤر الصرعية في دماغه، لاستئصالها لاحقا.

وأوضحت "واس"، أن تقنية الروبوت المستخدمة تعتمد على الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتمثل في عمل ثقوب متعددة لا تزيد عن 2 ملم في جمجمة المريض، لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي، بهدف قياس نشاط الكهرباء داخل رأسه، وتشخيص المناطق التي تنشأ فيها البؤر الصرعية، وهو ما يجعل تقنية الروبوت بديلا يتفوق على الطريقة التقليدية.

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استخدام الروبوت لتحديد بؤر الصرع فى الدماغ

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن سبب استخدام الروبوت في جراحة الصرع يعود لدقة الروبوت المتناهية في تحديد مواضع البؤر الصرعية، وقِصر مدة الإجراء الطبي، مع درجة أمان عالية عند مقارنته بالتقنيات التقليدية، وهو ما يسهم في تحسين النتائج النهائية للمريض، في حين لا يقتصر استخدام الروبوت على زراعة الشرائح في المخ، بل يشمل جراحات متعددة أخرى تتعلق بالأمراض العصبية.