أهالي الوراق عن قاتل أسرته: مرتاح ماديا وعنده ورشة وعربية (فيديو)

كشف عم سامي، أحد أهالي منطقة الوراق، تفاصيل صادمة عن المتهم بقتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى والشروع في قتل زوجته واثنين من أبنائه في الوراق.

وكشف شاهد العيان أن المتهم حالته المادية ميسرة إلى حد كبير، قائلا: “لديه منزل ملك مع شقيقه، ويملك أكثر من ورشة لصناعة الأخشاب، كما يملك سيارة ملاكي، لذلك من الصعب أن يكون مروره بضائقة مالية السبب في ارتكابه الجريمة”.

تفاصيل التحقيق في اتهام عامل بقتل نجله والشروع في قتل زوجته وأبنائه

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

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وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغرى وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر ونجلته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد.ا" عامل يبلغ من العمر 45 عاما عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عاما، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في جسدهم وسقطا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاءت رجال المباحث وتم القبض عليه.