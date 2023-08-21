الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

توافد الأقباط على احتفالات عيد صعود جسد العذراء بالقرية المريمية في قنا (صور)

توافد أقباط قنا،فيتو
توافد أقباط قنا،فيتو

بدأ منذ قليل توافد الأقباط على الاحتفال بعيد صعود جسد العذراء مريم بقرية السلامية التابعة لمحافظة قنا، والمعروفة إعلاميا بالقرية المريمية ومن المقرر أن يترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها الاحتفالات بكنيسة في القرية.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية وسائر الكرازة المرقسية بالخارج، بصوم العذراء مريم، الذي بدأ يوم 7 أغسطس، ويستمر 15 يومًا، ويتخلل الاحتفالات قداسات في أغلب الكنائس، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الأقباط بعيد الصعود.

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ويعد «صوم العذراء» إحدى المناسبات التي لها مكانتها بالكنيسة، وهذه المناسبة ليست الوحيدة التي تحتفل فيها الكنيسة بأعياد العذراء، وإنما يحتفل بها أيضا في شهر كيهك، بمدائح وتماجيد للعذراء مريم.

ومن المقرر أن يستقبل دير العذراء بأسيوط قرابة مليوني زائر من جميع الطوائف المصرية وكذلك من مسلمي مصر الذين يكنون كل الحب والاحترام للسيدة العذراء.

وتقيم الكنائس خلال فترة صوم العذراء قداسات ونهضة صوم العذراء مريم في "درنكة" برئاسة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط.

صيام العذراء

وصيام السيدة مريم العذراء هو صيام من الدرجة الثانية متاح فيه الأكل النباتي كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أي دون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

وينتهي الصيام بالاحتفال بصعود جسدها إلى السماء، يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).

ظهور العذراء في 15 مايو

وظهور «الحمام» الذي ادعى البعض أنه «روحاني»، أكده منشور القس اثناسيوس رزق، راعي كنيسة البابا شنودة الثالث زهور 15 مايو، على الصفحة الرسمية للكنيسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قال «إنه جرى رصد ظهور ثلاث حمامات بيضاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين، وظل هذا لمدة ساعة ونصف الساعة».

وكان أول ظهور للعذراء في الزيتون ابتداء من 1968م، منذ مساء الثلاثاء 2 أبريل 1968م، ومن بعدها توالى ظهور السيدة العذراء أم النور في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان الظهور يتم أو يستمر لفترة زمنية طويلة وصلت في بعض الأحيان إلى ساعتين وربع.

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