الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

محمد شريف: خرجت من الأهلي بطريقة مشرفة وانتقالي ساعد الفريق ماليا

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لنادي الخليج السعودي في تصريحات خاصة لصحيفة العين الرياضية عن كواليس رحيله عن المارد الأحمر والانضمام إلى الدوري السعودي.

تصريحات محمد شريف 

وصرح شريف قائلًا: “كنت أمتلك العديد من العروض خلال مسيرتي ولكن تمسكي بالنادي الأهلي كان العامل الرئيسي”.

وواصل: “عندما علمت بانتهاء دوري الرئيسي مع النادي الأهلي قررت الرحيل، ورحلت بذكرى جيدة وبمستوى فني رائع مع الفريق وساعدت النادي من الناحية المالية”.

وتابع: “خطوة جديدة جيدة في الدوري السعودي وخرجت بقدم ثابتة من النادي الأهلي كنت فيها هداف الفريق وحققت آمالا كبيرة مع الفريق”.

 

عودة تدريبات الأهلي 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل. 

Advertisements

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز. 

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

 

ملعب مختار التتش 

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف: الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقريرا دوريا عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي محمد شريف الخليج السعودي الدوري السعودي كولر

مواد متعلقة

موعد إعلان الأهلي عن القميص الجديد لفريق الكرة

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد استقرار 72 ساعة، ارتفاع مفاجئ في سعر اليورو مساء اليوم

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية