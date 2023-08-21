النيابة تحقق في إصابة 17 شخصا خلال مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

بدأت النيابة العامة برئاسة المحامي العام لنيابات شمال المنيا التحقيق في إصابة 17 شخصا إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بإحدى قرى مركز بني مزار، وقد وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وفرض كردون أمني مشدد وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمركز بني مزار، أسفرت عن عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم القبض على أطراف المشاجرة والتحفظ عليهم.

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وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة كانت بين عائلة طلبة وعائلة جعفر بقرية صندفا التابعة أداريا لمركز ومدينة بني مزار، واستخدم فيها الأسلحة البيضاء، مما نتج عنها إصابة 17 شخصا، وتم فرض كردون أمني والسيطرة على الوضع بمحيط المشاجرة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.