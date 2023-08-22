«كياني» أول منصة إلكترونية للشباب فقط.. تطبيق يوفر الخدمات والتوجيهات لرواد الأعمال والمواهب.. 20  ألف مشترك حتى الآن.. وأشرف صبحى: تجربة معاصر للتواصل

لا يمكن أن تصنع المستقبل بالوسائل القديمة، قاعدة وضعتها وزارة الشباب والرياضة أمام أعينها وهى تضع خطة تستهدف الوصول إلى كل شباب مصر من أجل دمجهم فى مبادرات رياضية وفنية وثقافية تحافظ على ثروة البلاد البشرية وتصنع أبطال جدد يحملون اسم بلادهم فى كل محفل وتكريم.

«كياني» كان هو الحل، تلك المنصة التى أصبحت منذ إطلاقها آلية مهمة فى استمرار دعم وتمكين الشباب والتسهيل عليهم فى تقديم خدمات واستشارات موثوق فيها، بجانب خلق قناة تواصل جديدة مع الشباب ومدهم بكافة الاحتياجات طبقا لاهتماماتهم وهواياتهم.

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وتهدف منصة كيانى إلى سرعة الوصول إلى الشباب فى 27 محافظة عبر الهواتف، حيث تم إطلاقها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت وشركة Asga Tech المنفذة للتطبيق.

وتتميز المنصة الشبابية الجديدة بأنها حلقة الوصل والتواصل الفعال بين كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، والتى تقدم خدمات وفعاليات تفيد الشباب المصرى، والذى يبحث عن خدمات واستشارات موثوق فيها، لخلق علاقة قوية وثقة بين الشباب كافة والوزارات المختلفة وكذا الهيئات، من خلال محتوى ولغة سهلة ومبتكرة لجذب انتباه الشباب.

أقسام كياني

ويتضمن تطبيق «كيانى» 4 أقسام، أبرزها "خدماتي" وهو القسم المعنى بتقديم الخدمات الرياضية والشبابية المختلفة، وكذا تقديم الخدمات الحكومية والتى توفرها كافة الوزارات، ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية العاملة بمصر.

كما يتضمن قسما تحت مسمى "مشاركاتي"، وهو المسئول عن تقديم كل الفعاليات المصرية من حفلات فنية وثقافية، معسكرات، رحلات وكافة الدورات التدريبية، وبرامج مختلفة لريادة الأعمال وتمويل المشروعات، بجانب قسم للآراء يتضمن تقديم العديد من المقالات فى مجالات مختلفة من الخبراء للشباب ومن الشباب للشباب، وقسم آخر مسئول عن تقديم جلسات توجيه للشباب ورواد الأعمال من الخبراء بمفهوم جديد يعتمد على المرحلة الريادية، وهو ما يعنى توفير كل ما يهم الشباب المصرى فى مكان واحد.

وحققت منصة كيانى منذ إطلاقها فى سبتمبر الماضى، نجاحا كبيرا لتصل إلى أكثر من 20 ألف شاب مصرى، بجانب خطة تسويقية للمنصة بمعايير سهلة للوصول للشباب وجذبهم لتحميل الأبلكيشن عن طريق إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى الأكثر استخدامًا لشريحة الشباب المستهدفة (فيسبوك – إنستجرام – لينكد إن)، بجانب الترويج لها فى جميع المنشآت الشبابية.

بدوره، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بنجاح فكرة المنصة الوطنية للشباب "كياني"، مؤكدا على أهميتها فى وصول الخدمات المختلفة التى تُقدم من مختلف الجهات المعنية للشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والحرص على الخروج بالتطبيق فى أفضل صورة له وبالشكل الذى يلبى رغبات الشباب، كما أكد على السعى الدائم لتطوير المنصة والوصول لكل شباب مصر.

أنشطة كياني

وأشار إلى أن المنصة الوطنية للشباب "كياني" ترصد الأنشطة والمبادرات التى تقدم للنشء والشباب من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية فى مصر

وقال: إن "كياني" تجربة مصرية معاصرة حديثة فى التواصل الفعال مع الشباب، وبوابة الوصول لكل شباب مصر، حيث تركز خطط الدولة على تمكين الشباب وتأهيلهم وتعميق الوعى والانتماء لديهم من خلال قنوات التواصل الحديثة بالنسبة لشريحة الشباب.

كما لفت وزير الشباب إلى أنه تم تصميم نموذج عمل جديد، قائم على التخصصية من خلال شركات الاتصالات وشركات تنفيذية مثل مايكروسوفت وAsga Tech لتحقيق التحدى، كما تم اختيار ممثل من كل وزارة ليكون ممثل لمنصة كيانى بموافقة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم تكليف عمل وحدة جديدة للتطوير والبحث بهدف التطوير المستمر للعمل على المنصة لضمان النجاح المستمر.

وشدد أشرف صبحى كما تم تكليف فريق التسويق من خلال وحدة قياس لوصول المنصة لكل شباب مصر بالتواجدفى المولات والجامعات وعمل مسابقات مختلفة والحصول على تمويلات، وكذا تم تكليف فريق المحتوى بالمراجعة المستمرة للخدمات وتطوير المحتوى بشكل دائم ومستمر، بالإضافة إليتكليف وحدة إدخال البيانات بتطوير معايير إدخال البيانات للمشروعات سواء كان المشروع بوحدة مستقلة أو تابع لبقية المشروعات على حسب حجم المشروع.

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