الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

مكتبة الوفد بمعهد الدراسات تحتفل بذكرى سعد زغلول ومصطفى النحاس

سعد زغلول، فيتو
سعد زغلول، فيتو

حزب الوفد، تحتفل مكتبه الوفد المصري التابعة لمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة بذكرى رحيل الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس والتى توافق يوم ٢٣ أغسطس من كل عام.

 

ذكرى رحيل سعد زغلول 


وقال رئيس حزب الوفد المصري إن المكتبة ستعرض مجموعة متميزة لأبرز المؤلفات التي تناولت سيرة الزعيمين الجليلين وكفاحهما منذ تشكيل الوفد المصري عام 1918 وحتى رحيل الزعيم سعد زغلول عام 1927 والزعيم مصطفى النحاس عام 1965.

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وقال الكاتب الصحفي شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية إن مكتبة الوفد المصري تذخر بمجموعة متفردة من المؤلفات وستكون متاحة قريبا للاطلاع أمام القراء، كما سيتم نشر عرض وتلخيص لأهم المؤلفات على جروب المكتبة.

 

كما يقوم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بزيارة ضريح سعد زغلول فى الثالثة عصرا.

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