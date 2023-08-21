اختتم اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان فاعليات زيارته لمحافظة البحيرة بتدريب 27 متدربا من مسئولى الوحدات والإدارات بمديرية التضامن ضمن البرنامج التدريبي برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن - عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب فريق عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود مؤسسات الدولة فى تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

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وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم زيارته لمحافظة البحيرة

وبحضور الباحثين بالأمانة العامة وهم علا نجاح مدير لجنة التدريب إسلام ريحان مدير إدارة التخطيط ونبيل شلبي مدير لجنة الشكاوي ووائل مختار مدير وحدة مكافحة التميز وطه القصراوى مدير وحدة اللجنة والتطوير التشريعى وأحمد محمود- نائب مدير لجنة الشكاوى ووفد ديوان عام محافظة البحيرة.

حيث تم مناقشة أساسيات حقوق الإنسان وعقد عدد من الجلسات التفاعلية حول الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحاور الأساسية للوصول للرؤية التنفيذية لهذه الاستراتيجية وأهم خصائص ومبادئ حقوق الإنسان وكذا القضاء على كافة أشكال التمييز،كما تم مناقشة مفاهيم حقوق الإنسان فى ضوء القانون الوطنى والدولى.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تسعى لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، مشيرة إلى أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى التزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الإنسان، يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة

وقد وجه وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان تحية شكر وتقدير للدكتورة نهال بلبع والسيد اللواء محمد شوقى السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد، وكافة أجهزة المحافظة التنفيذية لدعمهم وفد المجلس خلال الزيارة والجولات التى قاموا بها للوقوف على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين فى مجال الصحة والرعاية لكبار السن والأطفال وتوفير السكن اللائق وتدريب وبناء القدرات لعدد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى.

مؤكدين أن الإستراتيجية الوطنية تستند إلى المبادئ والخصائص الأساسية لحقوق الإنسان، وتشمل عدة محاور رئيسية، منها تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في حمايتها وتطبيق المعايير الدولية في التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتحسين آليات متابعتها وتقييمها.

وفى ختام البرنامج التدريبي أثنى فريق المجلس على التعاون والتفاعل الذى لاقوه من قبل مسؤولي وموظفي التضامن الاجتماعي، مؤكدين على دورهم الهام في تطبيق وترويج مبادئ حقوق الإنسان على المستوى المحلي وتحسين خدمات التضامن الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

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