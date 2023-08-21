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محافظات

الداودي: برنامج التنمية المحلية أحدث نقلة في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بقنا

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم بنصيب كبير في استكمال وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى بالمحافظة.

 وأوضح من أهم هذه المشروعات استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة ومشروع الصرف الصحى بقرى أبو تشت "بخانس، الشقيفى، الحسينات" ومشروع الصرف الصحى لقرى شمال مركز قنا، مما كان له الأثر في حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بجودة عالية؜.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب والنائب مصطفي محمود عضو مجلس النواب والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وأضاف الداودي أن الأجهزة التنفيذية حريصة لتحقيق أقصي استفادة من هذا البرنامج بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحى، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

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أشرف الداودي محافظ قنا التنمية المحلية لصعيد مصر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا

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