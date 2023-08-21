الإثنين 21 أغسطس 2023
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منوعات

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

خيام مهاجرين فى باريس،
خيام مهاجرين فى باريس، فيتو

نصب مهاجرون غير شرعيين فى فرنسا، خياما أمام أحد فنادق العاصمة باريس، لعدم توفر سكن لهم.

 

وحسب صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، إن مهاجرين غير شرعيين نصبوا خياما أمام أحد فنادق العاصمة باريس، منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على عدم توفير السكن لهم. 

 

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين الذين قدرت أعدادهم بنحو 50 شخصًا من النساء والأطفال.

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وأوضحت لوفيجاروا، أنه بينما يتوافد السياح على الأحياء الراقية في باريس لالتقاط الصور والاستمتاع بالمناظر الحضارية، ظهر أمامهم مهاجرون غير شرعيين يفترشون الأرض أمام فندق.

 

وتابعت الصحيفة البريطانية، إن المواطن الفرنسي فى العاصمة يجد نفسه عندما يخرج من محطات المترو في قلب مخيم مؤقت، و تمتلئ الساحة بأكياس البلاستيك وألواح الكرتون، التي يلقيها هؤلاء المهاجرون، موضحة أن بعضهم وصل للتو عبر البحر الأبيض المتوسط، وآخرون وصلوا منذ  عام أو حتى عامين.

 

وقاتل مهاجرة من ساحل العاج: "ليس لدينا مأوى، عندما نتصل على الرقم 115، يقولون إنه لا توجد أماكن متاحة، لذا نظل هنا، أو أحيانًا نذهب إلى محطة القطار للمبيت فيها، وفي حال هطول المطر نذهب إلى محطات المترو".

 

بينما قاتل مهاجرة أخرى تدعى كوني، وصلت من ساحل العاج قبل 15 يومًا عبر تونس: "لم نكن نعلم أن الأمور ستكون صعبة، رأينا الحقيقة كما هي، جئنا إلى فرنسا لأن الأمور لا تسير على ما يرام في أفريقيا، ولو كانت الأمور جيدة، لما عبرنا البحر وخاطرنا بحياتنا بهذه الطريقة، لا أندم على قرار قدومي، ولكننا نريد مأوى."

 

 وذكرت لوفيجاروا، أن المهاجرين يصلون من دول متعددة، مثل: مالي والسنغال وموريتانيا وتونس والجزائر، مؤكدة أنهم جميعًا عبروا البحر الأبيض المتوسط.

 

وقالت مهاجرة: إن رحلتها في الوصول إلى فرنسا استغرقت شهرين، حيث قدمت من بواكيه شمال ساحل العاج، ثم استقلت حافلة إلى مالي، ومنها إلى الحدود النيجيرية لتعبر الحدود إلى الجزائر، وأخيرًا الوصول إلى تونس، ومن ميناء صفاقس التونسي استقلت قاربًا دفعت لصاحبه 200 يورو ليعبر بها البحر تجاه أوروبا.

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