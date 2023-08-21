وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يلتقي مديري الإدارات الفرعية

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم مديري الإدارات الفرعية بحضور قيادات المديرية ورؤساء الأقسام لبحث آليات العمل الدعوي خلال المرحلة مع التأكيد على تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية ومتابعة التنفيذ جيدا.



كما التقى عددا من الأئمة المتميزين ووجه بأن المرحلة تقتضي ملء الفضاء الإلكتروني بموضوعات شديدة الأهمية تعزز الحس الإيماني والوطني فأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق مؤكدا أن الفضاء الإلكتروني ليس بديلا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة ولكن نظرا لأن العالم سريع التغير فإننا بحاجة إليها معا .



كما أكد فضيلته على حرمة المال العام وضرورة تحرى الدقة عند تحرير استمارات الصرف للمستحقات المالية صرفا أو خصما أو إضافة، مؤكدا أن المرحلة التى نمر بها تستوجب ضرورة أن يبذل الجميع أقصى درجات الجهد والحيطة والحذر حفاظا على المال العام وحقوق الغير وإيقاظ للضمائر حتى يؤدى الجميع دوره بإخلاص وإصرار على البناء والتعمير.



كما شدد فضيلته على المزيد من الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمى العقول من المخاطر والأفكار العفنة التى تهدم ولا تبنى وتضل ولاتهدى وتفسد ولاتصلح حتى نتجاوز بوطننا هذه الأزمة

مؤكدا أن على رجال الدعوة فى هذه المرحلة دورا مهما وخطيرا، وأنهم أقوى سلاح نواجه به فى هذه المرحله الأفكار الخاطئة الهدامة لما لرجال الدعوة والأئمة من مكانة وثقل فى المجتمع.

هذا وقد سلم فضيلته شهادات التقدير لمن حضر الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.



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