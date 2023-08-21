نقيب المحامين يفتتح مكتب حجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة

افتتح عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد للوجهين القبلي والبحري، الموجود بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك حتى يتمكن المحامون من حجز تذاكر القطارات على كافة خطوط الهيئة، من مقر النقابة العامة برمسيس.

خدمة حجز التذاكر من نقابة المحامين

ويأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لخدمة المحامين، فقد تعاقدت النقابة العامة للمحامين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لافتتاح مكتب لها داخل مبنى النقابة العامة بشارع رمسيس.

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التعاقد مع هيئة السكة الحديد

وجاء التعاقد بمجهودات محمد القطيطي عضو مجلس النقابة العامة، وفخري الهمامي، المحامي، الذي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وذلك تحت إشراف عبد الحليم علام، الذي كلف الزميل المحامي بإنجازه والتعاقد على الخدمة المقدمة للسادة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

يأتي هذا التعاقد في ظل السياسة الرشيدة التي يسير عليها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، للتيسير على السادة المحامين وأسرهم على مستوى الجمهورية، ويعد وجود مكتب لحجز تذاكر القطارات بالنقابة العامة، خطوة إيجابية تعود بالنفع على المحامين.

ويعمل مكتب حجز القطارات طوال أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية، والأعياد، من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، طبقًا للقواعد.