شاهد في مذبحة الوراق: الابن الأكبر دافع عن والدته أثناء ضربها فأطلق الأب النار على الأسرة (فيديو)

شهدت مدينة الوراق مساء أمس جريمة بشعة حيث أمطر عامل زوجته وأبناءه الـ٥ بالرصاص، بسبب خلافات أسرية، وتسبب في قتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى، وإصابة زوجته وأبنائها الـ٣ الآخرين.

انتقلت محررة فيتو إلى مسرح الجريمة لكشف تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقال شاهد عيان: سمعنا صوت ضرب نار وصريخ، أهل المنطقة كلهم جريوا دخلنا البيت وجدنا الأب يمسك في يده سلاحا ناريا وأبناؤه وزوجته غارقون في دمائهم على الأرض.

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وأضاف: علمنا أن الزوج كان يتعدى على زوجته بشومة على إثر خلاف بينهما، أن الابن الأكبر حاول الدفاع عن والدته ومنع والده من التعدي عليها بالضرب، فدخل الأب غرفة نومه وسحب سلاحه وأطلق النيران على الزوجة وأبنائها.

محررة فيتو في مسرح الجريمة

تفاصيل التحقيق في إتهام عامل بقتل نجله والشروع في قتل زوجته وأبنائه

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغرى وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد.ا" عامل يبلغ من العمر 45 عاما عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عاما، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في جسدهم وسقطا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاءت رجال المباحث وتم القبض عليه.