الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

شاهد في مذبحة الوراق: الابن الأكبر دافع عن والدته أثناء ضربها فأطلق الأب النار على الأسرة (فيديو)

محررة فيتو في مسرح
محررة فيتو في مسرح الجريمة، فيتو

شهدت مدينة الوراق مساء أمس جريمة بشعة حيث أمطر عامل زوجته وأبناءه الـ٥ بالرصاص، بسبب خلافات أسرية، وتسبب في قتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى، وإصابة زوجته وأبنائها الـ٣ الآخرين.

انتقلت محررة فيتو إلى مسرح الجريمة لكشف تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقال شاهد عيان: سمعنا صوت ضرب نار وصريخ، أهل المنطقة كلهم جريوا دخلنا البيت وجدنا الأب يمسك في يده سلاحا ناريا وأبناؤه وزوجته غارقون في دمائهم على الأرض.

Advertisements

 

 

وأضاف: علمنا أن الزوج كان يتعدى على زوجته بشومة على إثر خلاف بينهما، أن الابن الأكبر  حاول الدفاع عن والدته ومنع والده من التعدي عليها بالضرب، فدخل الأب غرفة نومه وسحب سلاحه وأطلق النيران على الزوجة وأبنائها.

محررة فيتو في مسرح الجريمة 

تفاصيل التحقيق في إتهام عامل بقتل نجله والشروع في قتل زوجته وأبنائه

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقيام رجل بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه في منطقة الوراق، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

 

وتبين إصابة ربة منزل و٣ من أبنائها "فتاتين وشاب"، ومصرع شقيقتهم الصغرى وشقيقهم الأكبر بطلق ناري، وبإجراء التحريات تبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، لمروره بضائقة مالية، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

تحقيقات النيابة في اتهام عامل بقتل أسرته

 

وتباشر نيابة الجيزة التحقيقات مع المتهم بقتل ابنه الأكبر وابنته الصغرى وإصابة زوجته وأولاده الثلاثة الآخرين رميًا بالرصاص، بسبب خلافات أسرية في منطقة الوراق.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لأفراد الأسرة تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الحادث، كما استدعت عدد من شهود العيان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "أحمد.ا" عامل يبلغ من العمر 45 عاما عامل، وبدأت الواقعة في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الأحد عندما حدثت مشادة كلامية بين المتهم وباقي أفراد الأسرة بسبب خلافات متعلقة ببعض الديون المالية، على إثرها حاول الابن الأكبر ويدعى "م" 21 عاما، فض الاشتباك بين والده ووالدته ولكن دون جدوى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم دخل إلى غرفة نومه، وأحضر سلاحا أطلق منه النيران صوب نجله الأكبر فسكنت الطلقة في صدر الضحية ولقى مصرعه في الحال، ثم أطلق النيران تجاه زوجته وباقي أفراد أسرته الأربعة وأصابهم في أماكن مختلفة في جسدهم وسقطا جميعًا على الأرض وجلس بجوارهم حتى جاءت رجال المباحث وتم القبض عليه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أمن الجيزة منطقة الوراق نيابة الجيزة اتهام عامل بقتل أسرته

مواد متعلقة

إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال في الجيزة

إحالة المتهم بالإتجار في مخدر الشادو بالجيزة للمحاكمة

التحقيقات في اتهام زوج بقتل زوجته بالجيزة

كواليس جلسة محاكمة المتهم بقتل طفلته لتبولها في البدرشين.. التقرير الطبي يكشف تعرض الضحية لحفلة تعذيب (صور)

النيابة تعاين مسرح جريمة قتل أب لابنيه وإصابة زوجته وبناته

تشريح جثث ضحايا مذبحة الوراق لبيان سبب الوفاة

شهادة مجري التحريات في اتهام أب بقتل طفلته بسبب تبولها اللا إرادي (صور)

المتهم بقتل طفلته يعترف بجريمته، والتشريح يكشف تعرضها لتعذيب

الأكثر قراءة

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

ارتفاع سعر "راني فوار" لعلاج الحموضة وقرحة المعدة

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

مهاجم الهلال السعودي معروض على الأهلي، وهذا موقف الإدارة

شاهد في مذبحة الوراق: الابن الأكبر دافع عن والدته أثناء ضربها فأطلق الأب النار على الأسرة (فيديو)

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

Advertisements

منوعات

المزيد

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

تسالي الصيف الشعبية.. فوائد الذرة المشوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

25 دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ فيها من شرور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية