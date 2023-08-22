تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

تفسير رؤية ضرب الابن في المنام، يحذر علماء التربية من ضرب الأبناء لما لذلك من آثار سلبية على نفسية الطفل.. هذا في الواقع أما رؤية الضرب في المنام فله العديد من التفسيرات.

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تفسير حلم ضرب الابن في المنام لابن سيرين.

يقول الإمام ابن سيرين بأن الضرب في المنام يدل على المنفعة التي يحصل عليها المضروب من الضارب في الحياة الواقعية وأيضا تحول الظروف إلى الأجود إن شاء الله وذلك إن كان الضرب باليد دون استعمال العصا أو ما شابه هذا، فإن تم استخدام العصا والخشب للضرب في المنام فإن ذلك يدل على الوعود التي وعد بها الضارب للمضروب ولم يفي بها أو ينجزها في الواقع.

ومن يرى في المنام بأنه يضرب ابنته أو ابنه فإن كانت البنت أو الابن أعزبًا غير متزوج فإن ذلك يدل على عزم الأب على تزويج الابن في الواقع أو أن أحد الأفراد تقدم إلى خطبة البنت من أبيها، أما لو قد كانت البنت متزوجة في الواقع ورأى الأب أنه يقوم بضربها في المنام فإن ذلك يدل على وجود بعض الخلافات الزوجية التي تتم بينها وبين زوجها في الأيام المقبلة والتي تنتهي على خير بإذن الله بتدخل الأب في حل تلك الخلافات وهناك تفسير آخر أن الضرب في المنام توميء إلى الدعاء والحنق، من يرى في المنام انه يقوم بضرب ابنته أو ابنه فهي اشارة الى غضبه عن ذلك الابن أو البنت ودعاء على أحدهما في الواقع.

تفسير حلم الضرب من الأب في منام العزباء

وإذا رأت العزباء أن والدها يضربها على وجهها بيده فذلك يدل على تقدم شخص لخطبتها من خلال والدها وهى لا تعلم عنه شئ ويكون ذلك الفرد على قدر منه الخلق والصلاح ومتوسط الوضع.

وإذا رأت العزباء في المنام أن والدها المتوفى يضربها فذلك يعنى أن الأب ينهى ابنته عن عمل تقوم به هذه الفتاة يكون فيه ضرر وأذى هائل لها وللأسرة.

تفسير حلم ضرب الأب للمتزوجة في المنام

اذا رأت المتزوجه والدها يضربها في المنام،فذلك يدل على وجود خلافات ومشاكل بينها وبين زوجها أو فقدان مالها أو ضيق الوضع.

إذا رأت المتزوجة في المنام والدها المتوفى يضربها فذلك يدل على تشجيع الأب لابنته على الاهتمام بزوجها ومراعاة أبنائها والحفاظ على بيتها وحياتها.

تفسير حلم ضرب الأب للحامل في المنام

إذا رأت الحامل الضرب في المنام كأن والدها يضربها فذلك يدل على وجع وتعب يرافقها أثناء مرحلة الحمل، أو قد يدل على إنجابها لولد أوضح يحمل نفس صفات أبيها، والله أعلم.

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