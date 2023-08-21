رانيا يوسف تصور آخر مشاهد فيلم ورد وريحان

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهد فيلم ورد وريحان داخل احد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، تمهيدا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

وانتهى أبطال فيلم "ورد وريحان" من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كان يتبقى مشهدين فقط، داخل أحد البلاتوهات في القاهرة، بعد أن انتهى فريق الفيلم من تصوير غالبية الأحداث في الإمارات.

الشركة المنتجة لفيلم "ورد وريحان" استقرت على طرح العمل في موسم أفلام رأس السنة الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.

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فيلم "ورد وريحان" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويجسد أحمد الفيشاوي خلال الأحداث شخصية "زين" الذي يرتكب الجرائم تجاه كل من يمارس عليه الكذب، ويحاول من خلال العمل توصيل رسالة وهي "الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته".