الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ليلة الدموع، حفل فني جديد بالسعودية يضم 7 نجوم

ليلة الدموع، فيتو
ليلة الدموع، فيتو

يستعد مسرح بنش مارك بالسعودية لإطلاق حفل غنائي جديد بمشاركة 7 نجوم من مختلف الدول العربية.

إذ يقام يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حفل “ليلة الدموع” والتي يشارك فيها كل من الفنان حمادة هلال والفنان أحمد سعد والفنان آدم والفنان هيثم شاكر، والفنان تامر عاشور والفنان طارق الشيخ والفنان مسلم.

كانت طرحت الجهة المنظمة، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلًا: ليلة الدموع على مسرح بنش مارك في جدة، مع الفنانين تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ.. ويقام الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن فعاليات صيف جدة 2023.

Advertisements

و من جانب آخر، أحيا الفنان تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين وشهد الحفل إقبالا كبير.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد 

واقترب الفنان تامر عاشور من الانتهاء من اختيارات  معظم أغاني ألبومه الجديد، كما انتهى أيضا من تنفيذ بعض أغاني الألبوم. 

ويتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر عرضه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان طارق الشيخ الفنان هيثم شاكر الفنان أحمد سعد الفنان حمادة هلال الفنان تامر عاشور الفنان مسلم هيثم شاكر تامر عاشور طارق الشيخ مسرح بنش مارك حفل ليلة الدموع

مواد متعلقة

مصر نور عيني ودمي فلسطيني، محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة "عربي"

مشاهد حفل أنغام في العلمين الجديدة، الفنانة تبكي بعد هذه الأغنية (فيديو)

الأكثر قراءة

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

اعرف نتيجتك الآن، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

كارثة تهدد يد الزمالك بالسعودية ورئيس البعثة يستنجد بوزير الرياضة

مصدر: يجب على مرتضى منصور تسليم نفسه للشرطة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق

رجل أعمال وراء الحكاية، جماهير الزمالك تكشف سر حذف زيزو انتقاده للزمالك

انفراد، أوسوريو يحدد الراحلين عن الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

موجة حر قياسية تحرك "خط الصفر" في سويسرا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 21-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

نهاية مأساوية لطفل يلعب بغبار الحجر الجيري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

أراضى مسكن، تعرف على خطوات التقديم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين في الأسواق

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

من بينها مصر.. 23 دولة طلبت رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حدود التعارف بين الرجل والمرأة قبل الخِطبة والضوابط الشرعية لذلك

تفسير رؤية الحمار الوحشي في المنام وعلاقته بكثرة الأعداء

تعرف على كيفية صلاة الاستخارة بالتفصيل

المزيد
الجريدة الرسمية