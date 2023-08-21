بحضور نقيب الصحفيين، مكتب بي بي سي يدخل إضرابًا عن العمل لمدة 10 أيام (صور)

تضامن كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل نقابة، ومحمود كامل، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، بالحضور مع صحفيي مكتب هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة "بي بي سي"، الذين أعلنوا للمرة الثالثة، دخولهم في إضراب عن العمل لمدة ١٠ أيام تبدأ من اليوم الإثنين، احتجاجًا على السياسة التمييزية التي تنتهجها الإدارة معاهم فيما يتعلق بالرواتب.

إضراب بي بي سي

وأعلن العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة عن دخولهم في إضراب عن العمل لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وذلك احتجاجًا على تدني رواتبهم وتدهور أوضاعهم المعيشية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه المؤسسة ضدهم فيما يخص السياسيات المالية.

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الإضراب الثالث لصحفيي بي بي سي



ويعد هذا الإضراب هو الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بعد إضراب لمدة يوم واحد في يونيو الماضي، وإضراب لمدة 3 أيام في يوليو الماضي، مؤكدين أن قرارهم بالدخول في إضراب ثالث نتيجة لتعنت المؤسسة في حل مشكلتهم، وإصرارها على معاملتنا بسياسة مالية جائرة تميز بوضوح بين مكتب القاهرة وباقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط.

التفاوض مع الإدارة



وقالوا المضربون في بيان صادر عنهم اليوم الإثنين:" أضاعت المؤسسة فرصًا عديدة للتفاوض الجاد وإيجاد حلول خلال ثلاث جلسات عقدت بين إدارة المؤسسة ونقيب الصحفيين خالد البلشي في مقر النقابة، لم تقدم المؤسسة خلالها أي خطوة جدية لحل مشاكلنا، سوى عرض زيادة هزيلة على الرواتب لا تقترب حتى من الخسارة التي تعرضت لها رواتبنا إثر تراجع قيمة الجنيه المصري، ولا تنهي الفروق الهائلة بين رواتبنا ورواتب أقراننا العاملين في مكاتب المؤسسة بالشرق الأوسط".



وأضافوا:" خلال الأشهر الماضية اعتمدت المؤسسة على سياسة إضاعة الوقت والمماطلة للتهرب من الاستجابة لمطالبنا العادلة، في المقابل نجحت في إيجاد حلول لأزمات مالية مشابهة تعرض لها موظفوها في مكاتب أخرى بالمنطقة، ما عمق شعورنا بالتمييز الممنهج الذي تنتهجه المؤسسة ضدنا، ووضعنا تحت ضغوط نفسية هائلة تؤثر بشكل سلبي علينا جميعا".





إجراءات عقابية ضد العاملين

وتابعوا:" لجأت المؤسسة إلى إجراءات عقابية ضد العاملين بمكتبها في القاهرة بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في سياسة مالية منصفة، وذلك عبر خصم أيام الإضراب من رواتبهم، كذلك أخبرتنا أنها لن تنخرط معنا في أي مفاوضات طالما بدأنا إضرابنا ما يعقد الموقف ويفاقم من آثاره السلبية".

أسباب اللجوء إلى الإضراب

واختتموا:" نؤكد أننا اضطررنا إلى تكرار الإضراب مع استمرار التعنت الإداري وسياسة التمييز التي تنتهجها ضدنا المؤسسة، كما نؤكد أننا منفتحون على الحوار، وندعو إدارة بي بي سي إلى اتخاذ خطوات جدية من أجل حوار بناء يحل الأزمة وينهي الممارسات التمييزية ضد مكتب القاهرة".