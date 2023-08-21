خطوات حل مشكلة عدم تعرف حاسبات ويندوز على أجهزة USB

يواجه بعض مستخدمي نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز فى مشكلة عدم تعرف نظام الحاسب على أى جهاز يعمل بـ USB، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة حل مشكلة عدم تعرف حاسبات ويندوز على أجهزة USB.

تعرف نظام ويندوز على أجهزة USB

- يجب العلم أنه عند توصيل أي جهاز بمنفذ USB فى نظام ويندوز فإنه من الطبيعي أن يتعرف عليه بشكل فوري من خلال إشعار يظهر في مركز الإشعارات، ولكن إذا لم يحدث ذلك وظهرت رسالة خطأ فيجب حل المشكلة كالتالي:

- فى البداية وأول إجراء هو إعادة تشغيل الحاسب وتعتبر من أول الإجراءات المتبعة عند مواجهة أي مشكلة تتعلق ببرامج التشغيل، حيث يمكن أن تؤدي إعادة تشغيل الحاسب غالبًا إلى إصلاح المشكلات المرتبطة بالتعرف على الأجهزة والملحقات الطرفية.

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- إذا لم يتم حل المشكلة فيجب محاولة توصيل الجهاز بمنفذ USB آخر في الحاسب أو في حاسب آخر وإذا لم تظهر رسالة الخطأ نفسها، فمن المحتمل أن يكون هناك عيب مادي في المنفذ الأول بالحاسب وهنا يمكن البدء باستخدام المنافذ الأخرى السليمة لتوصيل الملحقات.

- يمكن أيضا تشغيل جهاز USB يدويًا حيث تُشغل معظم محركات أقراص USB تلقائيًا عند توصيلها بالحواسب أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز لكن في بعض الأوقات قد يتعرف الحاسب على الجهاز، ولكن لا تظهر الرسالة التلقائية وهنا يجب البحث عن الجهاز في الحاسب من خلال الذهاب إلى النافذة التي تحتوي على الأقراص الصلبة في الحاسب، وتشغيل الجهاز يدويًا بالضغط عليه مرتين بزرار الماوس.

- يجب تحقق من بطارية جهاز USB وهذه هذه مشكلة شائعة وغالبًا ما ترتبط بجهاز ماوس USB المقترن بالحاسب، فمع الاستخدام المتكرر يمكن أن تنفد بطارية الجهاز بسهولة، لذلك إذا كان يتم استخدام ماوس USB، يمكن التحقق من احتوائه على طاقة كافية، عن طريق رفعه والتحقق من قوة ضوء الأشعة تحت الحمراء في الأسفل، وإذا كان ضعيفًا فهذا يعني أنه يجب القيام بتغيير البطاريات.

- من المهم تحدِّيث نظام التشغيل حيث يؤدي تحديث ويندوز إلى تنزيل الملفات الضرورية لدعم أي جهاز صدر حديثًا، بالإضافة إلى تثبيت الإصلاحات الضرورية لإصلاح أي أخطاء في برامج تشغيل الأجهزة المختلفة، لذا يجب التحديث عبر فتح الإعدادات واختيار التحديثات والأمان ثم تحديد تحديث ويندوز والضغط على خيار التحقق من وجود تحديثات.

قراءة متطلبات التشغيل

- من المهم التأكد من توافق جهاز USB مع الحاسب نظام ويندوز ففي بعض الأوقات بعض الأجهزة أو الملحقات قد تكون غير متوافقة مع نظام التشغيل ويندوز مثل ذراعات ألعاب البلايستيشن لذا يجب التأكد من توافق الجهاز مع الحاسب من خلال الذهاب للموقع الخاص بالجهاز، وقراءة متطلبات التشغيل والمواصفات الخاصة به.