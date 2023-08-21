الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسوان يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي الفني للعام الدراسى الجديد (صور)

محافظ اسوان، فيتو
محافظ اسوان، فيتو

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للالتحاق بمدارس التعليم الثانوى الفنى للعام الدراسى الجديد 2023/2024.

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى لموقف تجديد الوظائف الإشرافية لوظيفة مدير ووكيل مدرسة " إبتدائى – إعدادى – ثانوى – فنى ".

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وأكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل دائمًا لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى والمهني، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة أو الصيانة بها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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