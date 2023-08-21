الإثنين 21 أغسطس 2023
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محافظات

نادي المنيا يحتل المركز الثاني يحصد 4 كؤوس ببطولة الصعيد للمياه المفتوحة

جانب من تكريم نادي
جانب من تكريم نادي المنيا، فيتو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن حصول نادي المنيا الرياضي على المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الصعيد للمياه المفتوحة بـ 105 نقطة فى بطولة الصعيد للسباحة التي أقيمت بالمنيا فى الفترة من 12 حتى 20 أغسطس الجارى، وذلك بعد حصد 4 كؤوس في مراحل مختلفة و4 ميداليات متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات البطولة بمشاركة 8 محافظات.

أشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا بالمستوى المتميز للسباحين فى البطولة وتحقيق محافظة المنيا مراكز متميزة، كما وجه الشكر للقائمين على البطولة معربًا عن سعادته للسباحين الحاصلين على مراكز أولى ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في بطولات تشارك فيها المحافظة، لافتا إلى حصول مركز شباب المدينة ( أ ) على المركز السادس فى بطولة المياه المفتوحة بعدد 45 نقطة فى الترتيب العام.

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